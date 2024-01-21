Під Авдіївкою загинуло стільки, скільки в Афганістані: Цехоцький про втрати на фронті

Чотири місяці під Авдіївкою стали останніми для десятків тисяч окупантів.

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Під Авдіївкою загинуло стільки, скільки в Афганістані / колаж: Главредд, фото: Нацполіція, Офіс Президента

На Авдіївський напрямок російське командування продовжує відправляти величезну кількість солдатів, яким не вдається досягти успіхів, тільки рекордних втрат. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За словами офіцера, за чотири місяці безрезультатних наступальних дій під Авдіївкою, втрати росіян вже досягли рівня втрат СРСР на війні в Афганістані.

Також він додав, що саме величезні втрати в Афганістанській війні призвели до того, що союз розпався, а значить втрати Росії можуть позначитися безпосередньо на її майбутньому.

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"Під самою Авдіївкою за 4 місяці, вдумайтеся тільки, загинуло стільки людей, скільки за 10 років Радянський Союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. Після цього, як ви пам'ятаєте, Радянський Союз розвалився. Те саме очікує їх Російську Федерацію. Не може бути, щоб це не спрацювало. Ми ніколи цього не хотіли і не думали, у нас було про що думати. Але вони самі на це пішли", - каже офіцер.

Крім іншого, Цехоцький допускає, що причиною перекидання такої кількості власних солдатів під Авдіївку є майбутні вибори в Росії, які призначені на березень 2024 року. При цьому, Володимиру Путіну потрібно шукати слова виправдання, щоб пояснити ту кількість загиблих, яка повертається додому.

"Сьогодні Башкортостан, а за ним, я думаю, інші республіки будуть підніматися, тому що мішки і тіла прибувають. Це не може не позначитися на тому, що Путіну потрібно щось робити, щоб виправдати ці терористичні дії, які вони здійснюють", - додав військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне, що знаходиться на лінії Кремінна-Сватове (20 км на північний захід від Сватове).

Також, президент України Володимир Зеленський зазначив, що тільки за одну минулу добу на фронті сталося більше сотні бойових зіткнень - інтенсивних боїв. "Найбільш жорстко - в Авдіївці, Мар'їнський напрямок - Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Куп'янський напрямок наш, Херсонський напрямок - у Кринках", - повідомив він.

Крім іншого, Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права справа", вважає, що в пріоритеті противника є Куп'янсько-Лиманський напрямок, де зосереджено до 120 тис.ворожого особового складу і 1300 одиниць бронетехніки. Експерт підкреслив, що наступ ворога відбуватиметься по всіх без включення ділянках фронту.

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