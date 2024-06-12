"Світла не буде днями": експерт розповів правду про те, чи можливий блекаут в Україні

Михайло Гончарук запевняє, що українські енергетики знайдуть спосіб домогтися стабільності в енергосистемі.

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Чи буде в Україні блекаут / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему і залишити Україну в темряві. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді розповів про те, чи існує ризик блекауту.

Наразі РФ намагається домогтися подібного, бо їм не вдалося цього в період 2022-2023 років. Водночас поки зарано говорити про те, яка ситуація в українській енергосистемі буде цієї зими.

"Як би там не було, але енергосистема України продовжує працювати. Так, вона працює в розбалансованому, рваному режимі, але працює. Часто звучать питання про те, як буде взимку, але ніхто вам точно не скаже, що і як буде в зимовий період. Якщо енергосистема так чи інакше працюватиме як цілісна, то може бути гірше, ніж зараз, але приблизно так само. Але якщо енергосистема буде фатально вражена і розпадеться на енергоострови, ситуація буде зовсім іншою, дуже різною в різних регіонах: десь електроенергії може не бути днями, десь - кілька годин на день", - каже Гончар. відео дня

Водночас він звертає увагу на Харків, де була зруйнована практично вся генерація. Попри це в місті ситуація з відключенням світла була кращою, ніж у Києві.

"Як би ворог не намагався нас енергетично вразити, приклад Харкова свідчить, що українці знайдуть вихід. Так, це не буде легко, але розрахунок Росії на те, що нас вдасться цим зламати, виявиться помилковим", - додав експерт.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин поспіль. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення у 2022 році Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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