Перемога має бути такою, щоб спроби РФ повернутися були лише хворою фантазією - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що "саме наша державність - це відповідь на потребу в безпеці та мирі для України".

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Володимир Зеленський виступив з промовою в День державності / Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський та вище керівництво країни взяли участь у заходах з нагоди Дня української державності.

"Сьогодні ми відзначаємо День державності, вже вдруге в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб вже наступного року ми відзначали цей день у своїй вільній столиці з нашими героями, але вже з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого і справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", – сказав глава держави.

За його словами, перемога України у війні повинна бути такою, щоб будь-які спроби Росії повернутися на нашу територію не йшли далі хворої фантазії тих, хто виношує подібні плани.

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"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і повинна бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, які виношують подібні плани", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що "саме наша державність - це відповідь на потребу в безпеці та мирі для України".

День державності України

Як відомо, 28 липня, українці вдруге відзначають День державності.

31 травня 2022 року Верховна Рада проголосувала за запровадження нового свята, а сам законопроект був зареєстрований ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває країна-агресор Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "Триєдиного російського народу".

Дата святкування - 28 липня - обрана невипадково. У цей день також відзначається День хрещення Київської Русі, який так само збігається з церковним Днем пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого.

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