Вулицями скакала велика мавпа: у Харкові тварина з розбитого зоопарку вирвалася на волю

у Харкові тварина з розбитого зоопарку вирвалася на волю/ скріншот з відео

На одній з вулиць Харкова стався кумедний епізод. З місцевого зоопарку втекла Велика мавпа. Тварина безтурботно бродила вулицями міста, повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

Згідно з інформацією городян, раніше мавпа жила в зоопарку "екопарк Фельдмана", який практично виявився знищений обстрілами російських окупантів.

"Виявилася дуже хитрою. Це не перша її прогулянка, раніше вона тікала з екопарку. Цього разу вона розплутала сітку. Замки теж легко далися розумній тварині. Вже домовилися з нею повернутися назад. Шляхом хитрих маніпуляцій зі смакотою. Взяли за руку і ведуть в клітку. Вона шалено розумна", - кажуть місцеві жителі.

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Нагадаємо, фермеру з прифронтового села довелося випустити на заміновані поля 120 корів. Олександр до останнього залишався в селі під ворожими обстрілами, щоб доглядати за тваринами. Вивезти їх не вийшло, тому, коли виїжджав, довелося просто випустити.

До того повідомлялося про те, що легендарний кіт-блогер Степан разом зі своєю господинею Ганною зумів покинути Харків, який регулярно обстрілюють російські окупанти.

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