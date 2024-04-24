У Маріуполі прогриміла серія вибухів: можливі 'прильоти'

Вибухи було чути у всіх районах міста, повідомляють місцеві жителі.

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У Маріуполі прогриміла серія вибухів/ колаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині у ніч на середу, 24 квітня, прогриміла серія вибухів.

Їх було чутно у всіх районах міста. Щонайменше 12 вибухів пролунали близько 01:20. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"О 01:20 в Маріуполі та районі пролунало щонайменше 12 вибухів. Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що гуркіт було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян). По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину", – зазначив Андрющенко. відео дня

Він зазначив, що через півгодини після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про нібито "роботу Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км. по Курахово". За словами Андрющенка, така інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горів комиш".

"Однак, прямо на зараз деталі невідомі. Частина наших спостерігачів допускає можливі пуски з кораблів в Азовському морі, це може пояснити таке широке розповсюдження звуку. Однак знов – питання потребує додаткового уточнення щодо виду зброї, яка могла використовуватись. Найбільш вірогідним варіантом залишається серія прильотів. Тому всі подробиці згодом", – написав радник мера Маріуполя.

Вибухи у Маріуполі – останні новини

Нагадаємо, 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі стався потужний вибух, який чули у різних частинах міста. Пізніше Андрющенко підтвердив, що приліт міг бути по розташуванню російських військових.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Унаслідок "бавовни" пошкоджено російську техніку, є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, у Маріуполі потужний приліт по розташуванню росіян. Росіяни змогли загасити пожежу після опівночі і тільки після цього почали вивозити поранених.

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