По якому місту РФ найбільше одночасно випускала ракет - Коваленко

Росія використовувала проти українців цілий арсенал ракет.

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РФ застосувала близько 80 ракет по Україні з початку липня / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Адоніс

Тільки за першу третину липня Росія застосувала по Україні 73 засоби ураження, з яких було збито 49, повідомив OSINT-аналітик Олександр Коваленко.

Експертом відзначено використання ворогом ракет Х-101/555, КРМБ "Калібр", Х-59/69, Х-47М2 "Кинджал", 3М22 "Циркон", Х-22, Іскандер-М, Іскандер-К та інші - невстановлені - засоби.

Найінтенсивніший день застосування Росією ракет був 8 липня, коли РФ навмисне поцілила, зокрема, по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

відео дня

Того дня окупанти застосували 44 ракети, з яких 33 збили Сили оборони, нагадує Коваленко.

"Усі інші епізоди - це поодинокі обстріли ракетами Х-59/69, 9М723 тощо", - уточнив він.

За вказаний період найінтенсивнішим місцем одночасних ударів став Київ, але протягом третини липня інтенсивність ударів була висока по Дніпропетровській, Полтавській, Одеській областях.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по Україні - останні новини

У четвер увечері, 11 липня, Росія знову випустила по Україні "Шахеди" і крилаті ракети. Вибухи прогриміли в Київській і Хмельницькій областях. Усі КР у підсумку було знищено в районі Старокостянтинова, де базується один із військових аеродромів ЗСУ.

Під Києвом ППО працювала по російських дронах.

Крім того, була інформація про проліт "Шахедів" на територію Білорусі, через що армії Лукашенка довелося піднімати авіацію.

Останній масований - і найкривавіший - удар припав на 8 липня. Тоді РФ навмисне випустили крилаті ракети по лікарнях Києва та по цивільних об'єктах в інших містах.

Унаслідок масованого удару РФ по Україні в понеділок, 8 липня, загинули 44 людини, ще 196 осіб дістали поранення.

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