За ціною новенької іномарки: в Одесі ошелешили рекордною вартістю тушки тунця

Ціну за тушку тунця в одеському супермаркеті можна порівняти з ціною нового авто в Україні.
В Одесі в одному з супермаркетів на прилавку з'явилася у продажу тушка тунця з гігантським цінником.
Фото з рибою вартістю в сотні тисяч гривень опублікували в Telegram-каналі Компас Одеса.
"Блакитний тунець в Сільпо - всього за 313 штук. Налітай", - пишуть в Мережі.
Звернемо увагу, що на ціннику вказана вартість риби – 313 500 гривень.
Відзначимо, що ціну за тушку тунця в Одеському супермаркеті можна порівняти з ціною нового авто в Україні.
Для прикладу, легковик Renault Logan в автосалонах України пропонують за 272 тисячі гривень.
Бюджетний кросовер китайського виробництва Cherry Tiggo 2 стартує за ціною від 273 тисяч гривень.
А російські Lada Granta і Vesta потягнуть 235 і 303 тисячі гривень.
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