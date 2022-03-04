"Полонені повинні відчувати те, що відчувають люди, яких вони приїхали вбивати" - Бутусов про гуманізм Генштабу

Юрій Бутусов / hromadske

Український журналіст Юрій Бутусов розповів про недоліки і небезпечні сторони видачі полонених російських солдатів своїм матеріям.

На свій сторінці в Facebook експерт відзначити, що таке рішення Генштабу ЗС може обернутися серйозними наслідками.

Бутусов підкреслює, що кожен російський окупант, який взяв в руки зброю і увійшов на нашу землю повинен на власній шкурі відчути всі принади скоєного.

"Полонені окупанти повинні відчувати те, що відчувають мирні українці, яких вони приїхали вбивати. Російські матері повинні приїжджати і жити з ними в тих же містах, які бомбить російська авіація, ховатися від повітряних атак. І дзвонити в Росію про свої враження", - зазначив журналіст.

Також він заявив, що як показує досвід війни в Чечні всі полонені і повернуті офіцери поверталися воювати знову. Більш того, повернуті своїм матерям полонені росіяни можуть стати цінним джерелом розвідувальної інформації передаючи деталі боїв і обстановку на території.

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"Тому, прошу, ніяких російських військових до моменту виведення військ не віддавати, це гуманізм, який буде дуже дорого коштувати", - підкреслив Бутусов.

Раніше Главред писав, що радник голів офісу президента Олексій Арестович заявив, що загальна мобілізація в Росії стане кінцем режиму.

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