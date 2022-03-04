Тисячі полонених і дезертирів: Лондон назвав головний прорахунок Путіна у війні з Україною

Полонені російські військові

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про те, що війна РФ проти України йде явно не за планом Володимира Путіна.

В інтерв'ю BBC він висловив упевненість в тому, що Росія відстає від графіка, наміченого при вторгненні в Україну.

"Незважаючи на жахливі щоденні руйнування і обстріли житлових районів і ряду цих міст, українці виходять в денний час, оцінюють свої сили, в деяких випадках відводять їх і продовжують боротися", - зазначив глава Міноборони Великобританії.

Він нагадав, що російські війська не змогли взяти Київ, а також звернув увагу на погане логістичне планування транспортних засобів і продовольства для військ.

"У Росії накопичується значна кількість не тільки загиблих, але і дезертирств, і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки і техніки", - додав Уоллес.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.