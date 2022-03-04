Тисячі полонених і дезертирів: Лондон назвав головний прорахунок Путіна у війні з Україною

Війська РФ не змогли взяти Київ, армії Путіна заважає погане логістичне планування, впевнений Бен Уоллес.
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про те, що війна РФ проти України йде явно не за планом Володимира Путіна.
В інтерв'ю BBC він висловив упевненість в тому, що Росія відстає від графіка, наміченого при вторгненні в Україну.
"Незважаючи на жахливі щоденні руйнування і обстріли житлових районів і ряду цих міст, українці виходять в денний час, оцінюють свої сили, в деяких випадках відводять їх і продовжують боротися", - зазначив глава Міноборони Великобританії.
Він нагадав, що російські війська не змогли взяти Київ, а також звернув увагу на погане логістичне планування транспортних засобів і продовольства для військ.
"У Росії накопичується значна кількість не тільки загиблих, але і дезертирств, і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки і техніки", - додав Уоллес.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.