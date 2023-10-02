'Питання допомоги': у ЗСУ розкрили, які установки потрібні для підсилення ППО

Юрій Ігнат розповів, що для підсилення протиповітряної оборони Україна потребує більше зенітних самохідних установок.

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Яких установок не вистачає для підсилення ППО України / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для підсилення протиповітряної оборони Україна потребує більше німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які чудово справляються із ударними дронами "Шахед".

Ігнат в ефірі Радіо Свобода наголосив, що це "питання не нашої витримки, а питання допомоги". Він зазначив, що Україні потрібні більше ракет до наявних систем, а також ППО малого радіусу дії. За його словами, найефективніше збивати дрони-камікадзе з установок Gepard.

"Нам би Gepard побільше чи інших систем, таких французьких, як Crotale. Це вже не зенітні установки - це ППО малого радіусу дії. Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога", - сказав він. відео дня

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