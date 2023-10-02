'Питання допомоги': у ЗСУ розкрили, які установки потрібні для підсилення ППО

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для підсилення протиповітряної оборони Україна потребує більше німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які чудово справляються із ударними дронами "Шахед".
Ігнат в ефірі Радіо Свобода наголосив, що це "питання не нашої витримки, а питання допомоги". Він зазначив, що Україні потрібні більше ракет до наявних систем, а також ППО малого радіусу дії. За його словами, найефективніше збивати дрони-камікадзе з установок Gepard.
"Нам би Gepard побільше чи інших систем, таких французьких, як Crotale. Це вже не зенітні установки - це ППО малого радіусу дії. Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога", - сказав він.відео дня
Ракетна атака РФ по Україні
Нагадаємо, що вночі 30 вересня у Вінницькій області прогриміли вибухи. РФ атакувала Вінницьку область, є "приліт" в об'єкт інфраструктури. Згодом міськрада повідомила, що у Калинівській громаді проводяться заходи з ліквідації наслідків влучання ворожих ракет.
1 жовтня окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині є влучання по складах із зерном. За попередніми даними постраждала одна людина.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 2 жовтня окупанти атакували Харків. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області, а також у Полтавській, Сумській і Запорізькій областях.
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