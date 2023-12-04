Росія почала наступ на сході України: екскомандир 'Азову' розповів про велику небезпеку

Максим Жорін розповів, що наступальні дії РФ будуть і на Авдіївському, і на Куп‘янському, і на Бахмутському напрямку.

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Ситуація на фронті напружена / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій, зокрема на Сході.

"Для нас це не є якоюсь несподіванкою: вони накопичували сили весь цей час, та й зараз продовжують це робити", - написав Жорін у своєму Telegram.

Військовий вважає, що наступальні дії РФ будуть і на Авдіївському, і на Куп‘янському, і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж.

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"Варто усвідомити, що ворог не збирається зупинятись на якихось окремих цілях – містах, вулицях. Буде тиснути доки може, тому що основна його мета – знищення всієї України. Обманювати себе, що проміжних цілей достатньо, дуже для нас небезпечно", - наголосив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що експерт дав прогноз наступу ЗСУ взимку. Експерт Георгій Тука розповів, що все залежатиме від погоди та активного використання важкої броньованої техніки на двох етапах.

ЗСУ почали рух на новому напрямку фронту. Російські окупанти продовжують наступальні дії майже по всій лінії бойових дій. Водночас, Сили оборони України на деяких ділянках продовжують просування вперед.

У ЗСУ розкрили втрати ворога на Бахмутському напрямку. Українські військові розкрили втрати окупантів на Бахмутському напрямку і повідомили про успішні оборонні дії Сил оборони відразу на кількох напрямках поблизу міста.

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