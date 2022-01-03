"Петя спить": Зеленський заінтригував першим фото в 2022 році

/ Instagram/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з тренажерного залу біля спортивних снарядів.

У своєму Instagram глава держави за традицією фотографувався під час тренування. На фото він сидить на силовому тренажері, а біля нього лежать гантелі.

При цьому поруч з президентом знаходилися дві собаки, одна з яких позіхала.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку! # Здороваяукраїна", - підписав Зеленський фото.

/ Instagram/zelenskiy_official

Судячи з усього, Петя і Нора – це клички собак, які потрапили в кадр.

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Нагадаємо, раніше Зеленський зробив селфі в спортзалі на тлі тренажерів і спортивного обладнання.

На фото, яке глава держави виклав в Instagram, були відображені гантелі російського виробництва.

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