"Петя спить": Зеленський заінтригував першим фото в 2022 році

У своєму Instagram глава держави за традицією сфотографувався під час тренування.
Президент Володимир Зеленський опублікував фото з тренажерного залу біля спортивних снарядів.
У своєму Instagram глава держави за традицією фотографувався під час тренування. На фото він сидить на силовому тренажері, а біля нього лежать гантелі.
При цьому поруч з президентом знаходилися дві собаки, одна з яких позіхала.
"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку! # Здороваяукраїна", - підписав Зеленський фото.
Судячи з усього, Петя і Нора – це клички собак, які потрапили в кадр.
Нагадаємо, раніше Зеленський зробив селфі в спортзалі на тлі тренажерів і спортивного обладнання.
На фото, яке глава держави виклав в Instagram, були відображені гантелі російського виробництва.
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