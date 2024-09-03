Перезавантаження - Стефанішина, Верещук - радикальні зміниу владі

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву у відставку.

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Ольга Стефанішина / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ольга Стефанішина, яка є віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України подала заяву про відставку. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради надійшла заява від віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку", - написав Стефанчук. відео дня

Він також додав копію відвовідної заяви Стефанішиної та повідомив, що вона буде розглянутою на одному із найближчих пленарних засідань Верховної Ради.

Також із джерел українських ЗМІ стало відомо, що найближчим часом можуть статись кадрові перестанови у Кабміні.

Зокрема, звільнити можуть очільників МЗС, Мін'юсту, Мінекології, а також віце-прем'єра з реінтеграції Ірину Верещук.

Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

При цьому розглядається звільнення з посади заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Замість нього можуть призначити нинішнього керівника Мінстратпрому Олександра Камишіна.

Також стало відомо, що віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

Стефанішина, Верещук та їх політика - останні новини

Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила, що початок офіційних переговорів щодо членства України в Європейському Союзі не означає, що процес завершиться швидко.

Також Стефанішина зазначила, що Україна виконала всі політичні умови для початку переговорів. За її словами, процес буде тривалим і вимагатиме адаптації українського законодавства, правової системи та економіки до умов Євросоюзу. Вже в липні очікується перший етап, на якому оцінюватиметься відповідність українського законодавства європейським стандартам.

Як повідомляв Главред, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у вівторок, 25 червня, ЄС офіційно розпочав переговори про членство України та Молдови. Вона привітала обидві країни та зазначила, що шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей.

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