Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

Сили оборони України щодня звільняють сотні метрів української території південніше Бахмута. У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Сході України.

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ЗСУ продовжують рух в районі Бахмуту / Колаж Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, скріншот із відео 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

Сили оборони України щодня звільняють сотні метрів української території на південь від Бахмута. Протягом останньої доби було ліквідовано 165 окупантів на цьому напрямку, а також 139 ворогів на Лимано-Куп'янському напрямку . Цю інформацію повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш під час телемарафону "Єдині новини".

"В залежності від напрямку. Якщо брати Бахмут - на південному його фланзі ми продовжуємо йти уперед. Наші захисники щодня сотнями метрів звільняють тимчасово окуповані території від ворогів. Там працюють усі наявні сили і засоби. Зокрема, сьогодні дуже гарно відпрацювали підрозділи армійської авіації. Нанесли потужне ураження по скупченню особового складу противника", - сказав Євлаш.

Водночас, він підкреслив, що противник не припиняє намагатися відновити позиції, які втратив раніше, зокрема мова йде про Кліщіївку та Андріївку, ворог успіху не мав. Протягом останньої доби російські загарбники здійснили 365 обстрілів, Сили оборони України відбили 4 атаки ворога.

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"Вдалося ліквідувати 165 окупантів на Бахмутському напрямку. Ще один потрапив у полон", - наголосив Євлаш.

Крім того, українські оборонці знищили ворожу гармату Д-30 та 5 складів з боєрипасами.

Коментуючи ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, речник відзначив, що 8 жовтня там спостерігалась перерва в бойових діях через дощі, які випали на Луганщині та Донеччині. Це ускладнило можливість ворогу інтенсивно використовувати важку техніку та авіацію. Позавчора ворог авіацію не використовував взагалі.

"А за минулу добу противник вже 20 разів використовував Су-35 і Су-25, які переважно заходять парами. Працюють по нашим позиціям, але бояться залітати у зону ураження нашого ППО", - сказав Євлаш.

Євлаш додав, що на Лимано-Куп’янському напрямку ворог здійснив 608 обстрілів, застосував танки, гранатомети, міномети, реактивну та ствольну артилерію.

"Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки", - сказав він.

За його словами, наразі противник намагається зосередити свої основні зусилля поблизу Синьківки та Іванівки, що на Харківщині та Макіївки на Луганщині.

Наступ ЗСУ на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ продовжують наступальні дії в районі Бахмута і просунулися вперед. Зокрема, досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Також війський оглядач Денис Попович повідомив гарні новини з Бахмутського напрямку. За його словами тактичне просування ЗСУ триває.

Водночас, противник обрав для спроб наступальних дій саме Куп'янський напрямок, оскільки йому зручно доставляти туди боєприпаси, розповів військовий експерт Роман Світан.

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