Це допоможе звільнити Горлівку: експерт повідомив про унікальний шанс для ЗСУ

ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку. Вдалі дії Сил оборони України зможуть привести до деокупації Горлівки.

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Експерт повідомив про унікальний шанс для ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, depositphotos.com

Війський оглядач Денис Попович повідомив гарні новини з Бахмутського напрямку. За його словами тактичне просування ЗСУ триває.

"З військової точки зору, якщо вдасться відігнати противника від Бахмута, ми зможемо відкинути його на ті позиції, з яких він фактично наступав минулого року… Тобто ми зможемо суттєво знизити ймовірність захоплення Донецької області противником, а такі завдання він ставить перед собою й досі попри те, що ми наступаємо. Ми зможемо, загалом, наблизитися до визволення Горлівки, яка була окупована, як ми знаємо, від самого початку російсько-української війни, тобто 2014 року", — сказав Попович в ефірі FREEДОМ.

Експерт також зазначив, що перед Збройними силами Генштаб поставив завдання повністю оточити місто Бахмут.

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"Тобто саме для цього ми проводимо наступальні дії на південному фланзі. Ми перерізаємо логістику, перерізаємо залізницю, перерізаємо трасу "Горлівка — Бахмут" для того, щоб змусити російську армію відступити з Бахмута, ми там у лоб не атакуємо, тому їм вдається там перебувати, скажімо так", — сказав експерт.

На Куп’янському напрямку, зазначив Попович, росіяни планують осінній наступ.

"Будемо сподіватися, з тим самим негативним результатом. Поки що їхні дії не призводять до якихось значних просувань. Там у них кроки в сірій зоні, грубо кажучи. Зокрема, ми там утримуємо позиції. Їхнє завдання — вихід на річку Оскіл і захоплення суттєвого логістичного об’єкта, залізничної станції "Куп’янськ-Вузловий", яка дасть їм змогу посилити логістику ось саме в плані загрози захоплення Донецької області аж до адміністративних кордонів", — повідомив експерт.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ мають потенціал звільнення Бахмута і подальшого просування в бік Кліщіївки і Андріївки з метою остаточного перерізання комунікацій і логістичних шляхів ворога.

Підрозділи Сил оборони України продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, де за останній час зуміли незначно просунутися вперед. Також, згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Водночас, командири російської агресорської армії стоять перед вибором відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій" або жертвувати солдатами.

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