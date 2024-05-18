Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

Президент Володимир Зеленський висловив скептицизм стосовно ідеї перемир'я на час проведення Олімпійських ігор у Парижі, стверджуючи, що Росія може використати цей період у своїх інтересах. Він наголосив, що коли йдеться про перемир'я, диктатору Путіну не можна довіряти, оскільки він не дотримується жодних домовленостей. Про це президент України заявив в інтерв'ю AFP.
Президент України розповів, що в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном він дав зрозуміти, що Росії не можна довіряти коли йдеться про питання припинення вогню на фронті. Зеленський підкреслив, що російських диктатор Путін не дотримується жодних домовленостей.
"Я сказав: Еммануель, ми не можемо в це повірити. Давайте уявімо, що існує якесь припинення вогню. По-перше, ми не довіряємо Путіну. По-друге, він не виведе своїх військ", – сказав Зеленський.відео дня
Він також заявив, що російські окупаційні війська спробують скористатися тимчасовим припиненням вогню. Зеленський відзначив, що ймовірно, РФ зможе використати цей період для накопичення військ і атаки на Україну з новими силами.
"Третє... скажіть мені, – сказав я Еммануелю, – хто може гарантувати, що Росія не скористається цим часом, щоб перекинути свої війська на нашу територію? Ми проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогові", – заявив президент України.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Перемир'я на фронті під час Олімпійських ігор - що відомо про ідею Макрона
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на досягнення угоди про припинення вогню у основних конфліктах світу на період літніх Олімпійських ігор. Він сподівається на підтримку в цьому різних партнерів, зокрема керівництва Китаю.
У той же час президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що не вірить у можливість такого формату перемир'я з Російською Федерацією. Він також додав, що подібні спроби вже проводились у рамках нормандського формату, однак, вони не виконувались Росією.
Зеленський вважає, що партнери України стурбовані можливими наслідками поразки Росії у війні через її непередбачувані наслідки для геополітики світу.
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