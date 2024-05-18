УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

Юрій Берендій
18 травня 2024, 12:38
284
Володимир Зеленський наголосив, що російські війська використають період Олімпійського перемир'я для накопичення ресурсів і нового удару по Україні.
Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона
Зеленський зробив категоричну заяву щодо перемир'я на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Президент Володимир Зеленський висловив скептицизм стосовно ідеї перемир'я на час проведення Олімпійських ігор у Парижі, стверджуючи, що Росія може використати цей період у своїх інтересах. Він наголосив, що коли йдеться про перемир'я, диктатору Путіну не можна довіряти, оскільки він не дотримується жодних домовленостей. Про це президент України заявив в інтерв'ю AFP.

Президент України розповів, що в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном він дав зрозуміти, що Росії не можна довіряти коли йдеться про питання припинення вогню на фронті. Зеленський підкреслив, що російських диктатор Путін не дотримується жодних домовленостей.

"Я сказав: Еммануель, ми не можемо в це повірити. Давайте уявімо, що існує якесь припинення вогню. По-перше, ми не довіряємо Путіну. По-друге, він не виведе своїх військ", – сказав Зеленський.

відео дня

Він також заявив, що російські окупаційні війська спробують скористатися тимчасовим припиненням вогню. Зеленський відзначив, що ймовірно, РФ зможе використати цей період для накопичення військ і атаки на Україну з новими силами.

"Третє... скажіть мені, – сказав я Еммануелю, – хто може гарантувати, що Росія не скористається цим часом, щоб перекинути свої війська на нашу територію? Ми проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогові", – заявив президент України.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Перемир'я на фронті під час Олімпійських ігор - що відомо про ідею Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на досягнення угоди про припинення вогню у основних конфліктах світу на період літніх Олімпійських ігор. Він сподівається на підтримку в цьому різних партнерів, зокрема керівництва Китаю.

У той же час президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що не вірить у можливість такого формату перемир'я з Російською Федерацією. Він також додав, що подібні спроби вже проводились у рамках нормандського формату, однак, вони не виконувались Росією.

Зеленський вважає, що партнери України стурбовані можливими наслідками поразки Росії у війні через її непередбачувані наслідки для геополітики світу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський
Реклама

Головне за день

"Доведеться рахуватися": Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

"Доведеться рахуватися": Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

13:31 Україна
"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

13:09 Україна
Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

12:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Війна закінчиться цього дня і дуже швидко : що зробить Україна з РФ - прогноз 212610

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

Наташа Корольова в критичному стані - ЗМІ 24584

Наташа Корольова в критичному стані - ЗМІ

Усі знають про це : онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву 20785

"Усі знають про це": онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста 14348

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

Останні новини

13:32

Чим поливати грошове дерево, щоб добре росло: розкрито секрет квітникарів

13:31

"Доведеться рахуватися": Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

13:09

"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

12:55

Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

12:45

Британці видихнули: з'явилися хороші новини про стан онкохворої Кейт Міддлтон

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
12:38

Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

12:26

Які квіти краще ростуть у тіні: названо найкрасивіші та невибагливі багаторічникиВідео

12:00

Війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – ГетьманВідео

11:58

Росія зазнає потужних атак по НПЗ: у Пентагоні розкрили серйозні наслідки

Реклама
11:49

"Це була лише перша хвиля": Зеленський зробив заяву щодо наступу РФ на Харків

11:49

Ескортниця Овсяннікова платить Філіпу Кіркорову мільйони за послуги - деталі

11:42

Чому казати "велике дякую" неправильно: якої поширеної помилки варто уникатиВідео

11:03

Церковне свято 19 травня: що заборонено робити у другу неділю після Великодня

10:48

Окупанти можуть почати 2-й етап наступальних дій: генерал сказав, який регіон під загрозою

10:36

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Зміям - фінансові проблеми, Коням - гнів і образа

10:02

Одразу поїхали додому: Андрій Данилко розлютив фанатів на концерті - причина

09:59

Гороскоп Таро на червень 2024: Терезам - щастя, Скорпіонам - нагорода, Стрільцям - успіхВідео

09:41

Це підриває обороноздатність України: ISW – про заборону США бити по РФ західною зброєю

09:09

Гороскоп на завтра 19 травня: Терезам - виснаження, Діви - проведіть час з колегою

08:55

"Буферна зона на Харківщині" : в ISW розкрили підступний план наступу Путіна

Реклама
08:27

Гороскоп Таро на червень 2024: Ракам - радість, Левам - гроші, Дівам - розчаруванняВідео

08:24

РФ вночі атакувала дронами 5 областей України, були атаковані 2 енергооб'єкти: деталі

08:00

Трамп не дасть Путіну водити його за носа в УкраїніПогляд

07:42

Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США – WSJ

07:10

Загадка для найуважніших: треба знайти число 56 серед 55 за 10 секунд

06:36

Наступ на Київ 2.0: чи є привід для паніки?Погляд

05:43

Шкарпетки будуть як нові: чоловік поділився лайфхаком, як відбілити старі шкарпеткиВідео

05:10

Чому не можна казати "нижня білизна": яку поширену помилку часто роблять українціВідео

04:35

Коли почнуться переговори про мир і до чого тут Китай: експерт дав відповідь

03:15

Як зарядити iPhone без зарядки: чоловік показав геніальний метод із батарейкоюВідео

02:35

"Будуть дуже болючі удари": полковник анонсував потужні "прильоти" в РФ

02:00

Наташа Корольова в критичному стані - ЗМІ

01:47

Загорілось 8000 кв. м, є жертви: подробиці ракетної атаки на ОдещинуФотоВідео

01:30

Китай "наривається на санкції": коли Пекін може піти на поступки – думка

00:02

Перемога України не убезпечить НАТО: генерал заявив, що РФ буде загрозою на довгі роки

17 травня, п'ятниця
23:10

На території військової академії в Петербурзі стався загадковий вибух: що сталося

22:58

У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників - Reuters

22:50

Хитро і геніально: навіщо кладуть губку для посуду у відсік пралки та в барабанВідео

22:14

Чи будуть після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

22:11

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Реклама
21:20

Зайві думки зникнуть самі: як заснути за лічені хвилини - простий спосібВідео

20:55

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинкуФото

20:54

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:46

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

20:32

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретомВідео

20:15

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронівПогляд

20:11

"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

20:10

Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

20:03

Без м'ясорубки: неймовірні рублені котлети замість звичайних - пальчики оближешВідео

19:35

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти