Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

Володимир Зеленський наголосив, що російські війська використають період Олімпійського перемир'я для накопичення ресурсів і нового удару по Україні.

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Зеленський зробив категоричну заяву щодо перемир'я на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Президент Володимир Зеленський висловив скептицизм стосовно ідеї перемир'я на час проведення Олімпійських ігор у Парижі, стверджуючи, що Росія може використати цей період у своїх інтересах. Він наголосив, що коли йдеться про перемир'я, диктатору Путіну не можна довіряти, оскільки він не дотримується жодних домовленостей. Про це президент України заявив в інтерв'ю AFP.

Президент України розповів, що в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном він дав зрозуміти, що Росії не можна довіряти коли йдеться про питання припинення вогню на фронті. Зеленський підкреслив, що російських диктатор Путін не дотримується жодних домовленостей.

"Я сказав: Еммануель, ми не можемо в це повірити. Давайте уявімо, що існує якесь припинення вогню. По-перше, ми не довіряємо Путіну. По-друге, він не виведе своїх військ", – сказав Зеленський. відео дня

Він також заявив, що російські окупаційні війська спробують скористатися тимчасовим припиненням вогню. Зеленський відзначив, що ймовірно, РФ зможе використати цей період для накопичення військ і атаки на Україну з новими силами.

"Третє... скажіть мені, – сказав я Еммануелю, – хто може гарантувати, що Росія не скористається цим часом, щоб перекинути свої війська на нашу територію? Ми проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогові", – заявив президент України.

Перемир'я на фронті під час Олімпійських ігор - що відомо про ідею Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на досягнення угоди про припинення вогню у основних конфліктах світу на період літніх Олімпійських ігор. Він сподівається на підтримку в цьому різних партнерів, зокрема керівництва Китаю.

У той же час президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що не вірить у можливість такого формату перемир'я з Російською Федерацією. Він також додав, що подібні спроби вже проводились у рамках нормандського формату, однак, вони не виконувались Росією.

Зеленський вважає, що партнери України стурбовані можливими наслідками поразки Росії у війні через її непередбачувані наслідки для геополітики світу.

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