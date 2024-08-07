Переговори України з Росією можуть розпочатися вже цього року - Золотарьов

Хоча Китай та агресор Росія зараз намагаються схилити світ та Україну до власних мирних планів, все може змінитися до початку реальних переговорів.

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Китай не зацікавлений у територіальній цілісності України, у нього інший інтерес у встановленні миру / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Чимало світових лідерів, сама країна-агресор Росії та навіть Україна розглядають можливість переговорів для досягнення миру. Активну роль у цьому приймає, зокрема, Китай.

Та країна може під приводом встановлення миру мати зовсім інші інтереси. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, окрім самого Китаю, представники Угорщини Віктор Орбан та США Майк Помпео зміщують фокус уваги у бік 12 пунктів мирного плану Сі Цзіньпіна. Політолог вважає, що Китай у такий спосіб намагається показати, що саме Штати довели ситуацію до війни, не змогли вирішити проблеми України, а ось Пекін навпаки - виявився досить сильним, щоб принести Україні мир.

"Картинка, в якій США – це війна, руйнування та диктат, а Китай – це мир та процвітання, є найкращою ілюстрацією того, що світ увійшов у епоху глобальної біполярочки. Щоправда, у Кремлі не погодяться і розповідатимуть про полярний світ, але у Пекіні думають інакше", - каже він.

Золотарьов наголошує, що Китаю важливо показати світу, що вже немає глобального інтересу США, адже амбіції Штатів не підкріплені ні в фінансовому, ні у військовому, ні в економічному відношенні.

"Китайську народну республіку не турбує територіальна цілісність України. Зовсім. Їй цікава глобальна гра, а саме позбавити США світового лідерства. І якщо на користь Китаю буде приструнити свого молодшого партнера в особі Кремля, у нього достатньо економічних та технічних аргументів для цього", - каже директор аналітичного центру.

Тому, якщо до листопада ситуація на фронті та в Україні не буде катастрофічно, а в тилу не станеться серйозних ексцесів, то тоді стануть можливими зміни позиції. З ймовірністю 30-40% тоді можуть розпочатися переговори до кінця 2024 року.

Дивіться відео про те, коли і на яких умовах можливі переговори агресора РФ і України:

"У будь-якому разі, не думаю, що буде підписано всеосяжний мирний договір – скоріше нас підведуть до перемир'я. Це перемир'я багатьох розчарує. Так, не гинуть люди. Так, це не вимагатиме тих ресурсів, яких вимагають інтенсивні бойові дії. Але перемир'я не скасує воєнного стану", - підсумував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Заяви щодо можливості переговорів між Україною та Росією

Нагадаємо, в ОП пояснили, що Україна готова до переговорів з Росією, однак у цьому процесі усі залучені сторони мають дотримуватися міжнародного права і поваги до територіальної цілісності країни, щодо якої ведеться агресія.

Напередодні в Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією та західними країнами з огляду на острах можливості таємних переговорів без участі України.

Натомість у Чехії здивували заявою про те, що мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю. Пекін повинен узяти на себе більшу відповідальність за мир у всьому світі на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія або економічна міць.

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