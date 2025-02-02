Новий військовий союз РФ та переговори з США: головні новини України (дайджест)

Новини України 02 лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 2 лютого / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Росіяни створили безпілотник-"убивцю" для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі.

Міністерство оборони Росії 1 лютого повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона, йдеться у звіті ISW.

відео дня

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: виникла пожежа, є постраждалі

Країна-агресор Росія вкотре тероризувала ракетами та дронами українські міста. Відомо, що пізно ввечері, 1 лютого, армія РФ атакувала Слобідський район Харкова ударним безпілотником. Дрон поцілив у будівлю приватного підприємства. Інформацію про удар підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

Речник української бригади, яка діє в Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону з використанням керованих плануючих бомб, передає ISW.

Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК та звернувся до українців

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив інциденти вбивств військовослужбовців, які працюють у територіальних центрах комплектування. Він вважає це "червоною лінією, яку не можна перетинати", написав командувач у своєму Telegram.

Він наголосив, що українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. За його словами, це "за межею того, що можна толерувати".

Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

Ворог продовжує тероризувати українців ракетами, ударними БпЛА та авіабомбами. Президент Володимир Зеленський поінформував, що за тиждень російські окупанти випустили по Україні майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Він підкреслив, що Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.

Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою, передає Європейська правда.

"Війна відкинула Україну на 100 років назад": Зеленський відповів на заяву Рубіо

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що членство України в НАТО залишається головною стратегічною метою Києва та найефективнішою гарантією безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що без підтримки союзників будь-яка угода з Росією лише сприятиме новій агресії. На його думку, вступ України до Альянсу є не лише оптимальним, а й найбільш економічно вигідним варіантом для партнерів, а також посилив би позиції Трампа на міжнародній арені.

Ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації: хто у списку

В Україні всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 14.01.2025 № 36, в якій було внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

США почали переговори з РФ: Зеленський вперше розкрив деталі і назвав загрози

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю Associated Press, у якому висловився про перспективи війни, мирні переговори та підтримку з боку міжнародних партнерів.

Також Зеленський торкнувся питань дипломатії, майбутнього країни та можливих сценаріїв розвитку подій.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського.

Як можна уникнути війни в Україні до 2030-х років: Портников дав реальний прогноз

Журналіст Віталій Портников спрогнозував, що без поваги до військової служби на українську державу чекає доля Сирійської Арабської Республіки Башара Асада.

Він згадав свій прогноз у перші дні повномасштабної війни РФ проти України, що це буде дуже схоже на сирійський конфлікт. Тепер ми знаємо, як він закінчився.

Удар РФ "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах: у лікарні помер 18-річний юнак

У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару 30 січня по багатоповерховому будинку. У лікарні помер 18-річний хлопець, який перебував у важкому стані. Про гірку втрату повідомив в.о. міський голова Артем Кобзар.

"Не треба бути наївними": генсек НАТО зробив заяву про перемогу України у війні

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку. Водночас він наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому Bild.

За його словами, попри просування фронту в небажаному напрямку, Росія платить за це величезну ціну — щодня втрачаючи 1000–1500 солдатів, які гинуть або отримують тяжкі поранення. При цьому, зауважив Рютте, росіяни не досягають своїх стратегічних цілей.

Росія сформувала військовий альянс для протистояння країнам Заходу, Україні та особливо Сполученим Штатам Америки. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram за підсумками інтерв'ю Associated Press.

За його словами, вперше за багато десятиліть Росія відкрито об'єдналася з Іраном і Північною Кореєю — не лише в рамках таємних угод щодо постачання озброєнь, а й безпосередньо у війні. Іран забезпечує Росію зброєю, тоді як Північна Корея постачає як озброєння, так і військовий контингент.

Наступ на Бєлгород: Залужний пропонував провести неочікувану атаку - деталі

Курська операція – один із найуспішніших контрнаступів Сил оборони України. Однак, ідею перенесення бойових дій на територію країни-агресора командування розглядало ще у 2022 році. Про це розповів генерал-майор Віктор Назаров, який був головним радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в інтерв'ю BBC News Україна.

Зима повертається: синоптикиня розповіла, у яких регіонах завтра буде -4 та сніг

Зима повертається із короткої відпустки. У понеділок, 3 лютого, у деяких регіонах погода буде подекуди морозною та сніжною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у понеділок в Україні вночі температура впаде до - 4°C градуси морозу, а вдень очікується від -2...+3 °C.

Путін змінив цілі війни: відомо, де окупанти сконцентрують свої зусилля

За тактичні успіхи на фронті країна-агресор Росія платить стратегічними втратами. Зараз приблизно один вбитий або поранений росіянин припадає на кожен квадратний метр окупованої території. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, росіяни вийшли на "плато можливостей" ще наприкінці грудня – на початку січня. Саме ця їхня певна інертність і супроводжувалася великими втратами.

Україну накриває сильне похолодання: коли в регіони повернуться снігопади

Погода в Україні протягом найближчого тижня, з 3 по 8 лютого, буде похолодання. Місцями очікується сніг та ожеледиця на дорогах. На погоду впливатиме холодне арктичне повітря. Протягом наступних днів температура повітря буде поступово знижуватись.

На півдні країни може бути сніг з дощем. Найхолодніше буде у Карпатах, а найтепліше - у Криму, Приазов'ї та в Одеській області. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

"Проблеми для України": Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ

Західні спецслужби протягом усього конфлікту намагалися вести переговори з Росією, що стало однією з причин затримки постачання далекобійної зброї та систем Patriot. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press, передає Офіс президента України.

Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУР

Російські окупанти незаконно мобілізовують до своєї армії українців з тимчасово окупованих територій. З такими солдатами армія РФ поводиться жорстоко та застосовує так звану "дідівщину". Про це повідомила пресслужба ГУР.

Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою

У разі, якщо країна-агресор Росія переможе у війні проти України, агресія Кремля не обмежиться нашою країною. Про це заявив американський військовий на ім'я Мюррей, який у 2022 році долучився до Сил оборони України і став командиром роти в Міжнародному легіоні при ГУР МО, в інтерв'ю Армія TV.

Українські військові знищили центральний командний пункт РФ на Курському напрямку. Завдяки цьому вдалося "задвохсотити" десятки російських офіцерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

Президент зазначив, що це сталося вчора, 1 січня. Він назвав цю операцію "сильною".

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