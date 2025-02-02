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Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУР

Марія Николишин
2 лютого 2025, 18:02
789
Мобілізовані чоловіки з тимчасово окупованих територій України потрапляють у жорсткі умови.
Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУР
Незаконно мобілізовані українці в армії РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Окупанти незаконно мобілізують українців з тимчасово окупованих територій
  • Мобілізовані чоловіки скаржаться на жахливе та недостатнє харчування
  • Це є черговим воєнним злочином країни-агресорки

Російські окупанти незаконно мобілізовують до своєї армії українців з тимчасово окупованих територій. З такими солдатами армія РФ поводиться жорстоко та застосовує так звану "дідівщину". Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Незаконно мобілізовані до лав російських збройних сил чоловіки з тимчасово окупованих територій України потрапляють у притаманні для армії загарбників жорна жорстокої "дєдовщини"", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ще восени минулого року проєкт Хочу Жить повідомляв про 30 незаконно мобілізованих РФ осіб з окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя, які потрапили в одну з військових частин на території захопленого Криму.

"Сержантами для них росіяни призначили вихідців з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу", - підкреслили в ГУР.

Крім того, незаконно мобілізовані чоловіки скаржаться на жахливе та недостатнє харчування в таких казармах.

В ГУР також нагадали, що з 31 жовтня по 31 грудня минулого року Росія примусово мобілізувала близько 300 чоловіків з тимчасово окупованих територій, що є черговим воєнним злочином країни-агресорки.

Як РФ утримує незаконно мобілізованих українців - відео:

Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУР

Мобілізація в РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Головне управління розвідки писало, що у 2025 році РФ планує залучити щонайменше 280 тисяч солдатів. Мобілізуватимуть здебільшого "спецконтингент" – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають судимості, борги або знаходяться під слідством.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман говорив, що зараз у Росії переважно діє рекрутингова мобілізація, коли люди підписують контракт. Багато з них мають мінімальні знання про військову справу.

Крім того, повідомлялось, що росіян, які втекли від бойових дій в Курській області, будуть мобілізувати, або залучати до робіт із підтримки армії у пунктах для біженців, які створила влада окупантів.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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