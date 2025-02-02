Удар РФ "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах: у лікарні помер 18-річний юнак

Російські окупанти відібрали життя у молодого хлопця.

https://glavred.net/ukraine/udar-rf-shahedom-po-mnogoetazhke-v-sumah-v-bolnice-skonchalsya-18-letniy-yunosha-10636013.html Посилання скопійоване

Денис Журба був у критичному стані / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред, соцмережі

Основне:

У лікарні помер 18-річний хлопець, він був у критичному стані

В ту ніч із Денисом перебував батько та 12-річна сестра, їхньому життю нічого не загрожує

У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару 30 січня по багатоповерховому будинку. У лікарні помер 18-річний хлопець, який перебував у важкому стані. Про гірку втрату повідомив в.о. міський голова Артем Кобзар.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня", - написав він. відео дня

Відомо, що хлопець був поранений та увесь цей час перебував у критичному стані під наглядом лікарів.

"Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", - додав Артем Кобзар.

Кореспондентка Главред передає, що хлопець буквально опинився в епіцентрі удару, адже "Шахед" влучив на 6 поверсі, де мешкав Денис. Внаслідок атаки у його квартирі вибиті вікна, стіна, а батарею знайшли аж під будинком.

Сусідка Дениса, на імʼя Анна розповіла, що на момент удару у квартирі перебував батько та 12-річна сестра хлопця. Мати в цей час була у відрядженні у Вінниці.

На щастя, батько та дівчинка не постраждали, їм вдалося вийти з будинку без видимих травм. А Дениса швидко евакуювали з будинку та доправили в лікарню, однак врятувати не вдалося.

Усього внаслідок російської атаки по Сумах усього загинули 11 людей. Росія вкотре вбила молодого хлопця, в якого попереду було все життя. Денис Журба навчався на 1 курсі у Сумському державному університеті. Хлопець - випускник школи №17.

Удар РФ по Сумах у ніч на 30 січня – що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 січня у Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару у будинку були пошкоджені вікна та стіни. Було відомо про загиблих та постраждалих.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Сумах.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", – наголосив очільник країни.

Нагадаємо, після удару по багатоповерхівці зі зруйнованого будинку рятувальники винесли поранену 8-річну дівчинку. Її маму довго шукали під завалами, на жаль, вона не вижила. Відомо, що Любі було 37 років, її доньці Варі - 8. Разом із ними жив батько Люби, йому було близько 70 років. Дівчинка дуже любила дідуся і того дня лягла спати з ним, а мама залишилася у своїй кімнаті, і саме це її врятувало. Мами дівчинки перебувала близько 18 годин під завалами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред