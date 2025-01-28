Трамп доручив розробити план створення 'Залізного купола': до чого готуються у США

Трамп поставив за мету стримування можливого агресора та захисту громадян і найважливіших об'єктів інфраструктури від будь-яких атак.

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Трамп очікує план-створення "Залізного куполу" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

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Що готуються захистити у США за допомогою "Залізного куполу"

Як Трамп буде стримувати можливого агресора та захищатиме громадян

У понеділок, 27 січня, Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США з метою просування політики "миру з позицій сили".

В указі американський президент наголосив, що впродовж останніх 40 років "загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління стала інтенсивнішою та складнішою, тому що рівні й майже рівні супротивники розробляють системи доставки нового покоління і власні інтегровані засоби протиповітряної та протиракетної оборони на своїй території".

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У документі підкреслюється, що політика США, спрямована на досягнення мети "мир з позицій сили", передбачає забезпечення загальної оборони громадян і країни шляхом розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління.

Трамп поставив за мету стримування можливого агресора та захисту громадян і найважливіших об'єктів інфраструктури від будь-якого іноземного повітряного нападу на країну. Також в указі вказується на необхідність гарантувати надійний потенціал для нанесення удару у відповідь.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп доручив міністру оборони протягом 60 днів з моменту видання наказу представити еталонну архітектуру, вимоги, що базуються на наявних можливостях, і план створення щита протиракетної оборони наступного покоління.

План має включати, серед іншого, захист США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також від інших засобів повітряного нападу нового покоління. Крім того, в документі ставиться завдання розробки нових систем перехоплення, а також пропонується розробити і розгорнути потенціал для ураження ракетних атак до запуску і на активній ділянці польоту.

У заяві Білого дому наголошується на необхідності впровадження безпечного ланцюга поставок усіх компонентів нової системи.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв доручити військовим створення "непроникного купола для захисту нашого народу" за зразком ізраїльської системи протиракетної оборони.

Новини США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Держдепартамент США призупинив допомогу Україні. За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю випустив нові вказівки, які припиняють фінансування більшості наявних програм іноземної допомоги на 90 днів.

Стало відомо, що США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії. Чиновники повідомили, що обмін даними розвідки відбувся через прямий контакт з новою сирійською владою, а не через треті сторони. Наразі невідомо, яку політику щодо Сирії буде провадити Дональд Трамп.

У Кремлі панікують через рішення США, адже Трамп відправив Путіну тривожний сигнал. Наразі ходять чутки, що Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї.

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