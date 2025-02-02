РФ атакувала Україну ракетами та дронами: виникла пожежа, є постраждалі

Російські окупанти вкотре вдарили по Україні, у декількох регіонах є пошкодження цивільних обʼєктів.

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Росія завдала удару по Харківщині / Колаж: Главред, фото: Олег Синєгубов

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Окупанти атакували Харківщину, є постраждалі

Сьогодні вранці ворог вдарив також по Дніпропетровщині

Країна-агресор Росія вкотре тероризувала ракетами та дронами українські міста. Відомо, що пізно ввечері, 1 лютого, армія РФ атакувала Слобідський район Харкова ударним безпілотником. Дрон поцілив у будівлю приватного підприємства. Інформацію про удар підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він написав, що у Харкові внаслідок влучання БпЛА горіли папір, текстильні та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства на площі 2000 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила. Пожежу локалізували.

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Згодом голова Харківської ОВА додав, що внаслідок влучання ворожого БпЛА в Люботині постраждали 39-річна жінка та 53-річний чоловік, отримали опіки 1-2 ступеня, гостру реакцію на стрес, їх госпіталізували до медичного закладу.

"Пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали. Пошкоджено 2 автомобіля, дах будинку та надвірні споруди. Пошкоджені також ще 6 будинків - скління вікон, дахи, паркани, господарчі споруди", - написав він.

Shahed / Інфографіка: Главред

Також сьогодні вранці ворог випустив ще декілька повітряних цілей в бік Дніпропетровщини. Про це повідомив керівник регіону ОВА Сергій Лисак.

Він заявив у своєму Telegram, що ранок на Дніпропетровщині "розпочався з повітряної тривоги", і в Криворізькому районі "було гучно".

Подробиць щодо ворожої ракетної атаки на регіон Лисак не надав, проте він зазначив, що деталі наразі з'ясовуються.

Крім того, він додав, що після опівночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольщині. Поцілили по райцентру та Покровській громаді.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені 10 приватних осель та 2 господарські споруди. Також понівечені авто, газогін і лінія електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Разом з тим Лисак додав, що вночі бійці ПвК "Схід" знищили над областю ворожий безпілотник.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у суботу вранці, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві. В ДСНС розповіли, що внаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Також є загиблі та постраждалі.

Крім того, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання. У зв'язку з ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовували аварійні відключення.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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