Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою

Марія Николишин
2 лютого 2025, 18:59
535
Військовий нагадав, що Росія планувала захопити Київ за три дні і продовжувати рухатися на Захід.
Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою
Що буде, якщо Україна програє війну / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

  • Росія не обмежиться Україною, якщо переможе у війні
  • Росіяни можуть почали нарощувати свої війська на кордоні з Польщею та Молдовою
  • Союзники це розуміють, тому вклали в Україну багато коштів

У разі, якщо країна-агресор Росія переможе у війні проти України, агресія Кремля не обмежиться нашою країною. Про це заявив американський військовий на ім'я Мюррей, який у 2022 році долучився до Сил оборони України і став командиром роти в Міжнародному легіоні при ГУР МО, в інтерв'ю Армія TV.

За його словами, якщо росіяни переможуть, то вони можуть почали нарощувати свої війська на кордоні з Польщею та Молдовою, просуваючи свій вплив на Захід.

відео дня

"Я думаю ми продовжимо боротися і виконувати свою роботу (у разі перемоги РФ, - ред.), але наслідки від цього можуть бути величезними. Тут немає ілюзій - Росія планувала захопити Київ за три дні і продовжувати рухатися на Захід", - сказав він.

Військовий також зазначив, що такий результат подій міг би призвести до більш масштабного конфлікту. Союзники вклали в Україну багато коштів, оскільки розуміють це.

"Якщо Україна дійсно програватиме війну... Тоді ми, ймовірно, побачимо дуже велике зосередження російських військ у західних країнах, які межують з Україною. Побачимо зміцнення кордонів і підготовку до того, що може статися", - підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що російська сторона, вочевидь, не планує закінчувати війну найближчими місяцями, адже генштаб РФ планує операції, що триватимуть до літа, а можливо й до осені.

Водночас, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки.

Читайте також:

Що відомо про Армія TV?

АрміяTV — загальноукраїнський державний телеканал на військову тематику, який належить Міністерству оборони України. 6 грудня 2023 року, телеканал почав повноцінне мовлення та змінив логотип з Армія ТБ на Армія TV. Цього ж дня стартував щоденний стрім телеканалу, де ведучі, які є діючими військовослужбовцями, обговорюють головні події дня, які стосуються російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні доброволец новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Серія вибухів біля ТЦК: новий вибух пролунав у Павлограді, є поранені

Серія вибухів біля ТЦК: новий вибух пролунав у Павлограді, є поранені

20:14Україна
Потужний авіаудар РФ по Херсону: людей дістають з-під завалів – деталі

Потужний авіаудар РФ по Херсону: людей дістають з-під завалів – деталі

19:56Україна
Влупить 9-градусний мороз: Україну накриває холоднеча зі снігом

Влупить 9-градусний мороз: Україну накриває холоднеча зі снігом

19:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

Гороскоп на завтра 3 лютого: Левам - надзвичайний день, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра 3 лютого: Левам - надзвичайний день, Водоліям - прибуток

Знайдіть за 19 секунд три відмінності в картинках із собакою, що грає на піаніно

Знайдіть за 19 секунд три відмінності в картинках із собакою, що грає на піаніно

Останні новини

20:14

Серія вибухів біля ТЦК: новий вибух пролунав у Павлограді, є поранені

19:56

Потужний авіаудар РФ по Херсону: людей дістають з-під завалів – деталіФотоВідео

19:46

Влупить 9-градусний мороз: Україну накриває холоднеча зі снігом

19:37

У життя прийде кохання: гороскоп на лютий 2025 для РибВідео

19:37

Новий військовий союз РФ та переговори з США: головні новини України (дайджест)

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
19:20

100% мита для Китаю: Трамп готується до радикального перегляду торгівліПогляд

19:10

10 років без Кузьми: донька Скрябіна прийшла на могилу музиканта

19:06

"Підсмажили" десятки офіцерів: ЗСУ знищили командний пункт РФ - Зеленський

18:59

Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою

Реклама
18:02

Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУРВідео

17:40

"Проблеми для України": Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ

17:23

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого

17:20

"Розплакалась від страху": Tayanna зізналася, чому боїться побачень з чоловіками

17:14

Україну накриває сильне похолодання: коли в регіони повернуться снігопади

17:12

Секрет розкрито: чому обов'язково варто мити магазинні пельмені перед варіннямВідео

17:04

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого

17:03

Путін змінив цілі війни: відомо, де окупанти сконцентрують свої зусилля

16:24

Вбивство військового ТЦК у Пирятині: прокурори розповіли нові подробиці інциденту

16:07

Потрапили у "вогневий мішок": окупанти не можуть просуватись на Донеччині

15:52

Законно, але є нюанс: чому літаки ніколи не літають над АнтарктидоюВідео

Реклама
15:45

У Курській області ліквідували російського віце-губернатора: що відомо

15:31

Зима повертається: синоптикиня розповіла, у яких регіонах завтра буде -4 та сніг

15:20

Наступ на Бєлгород: Залужний пропонував провести неочікувану атаку - деталі

15:08

Гороскоп на завтра 3 лютого: Левам - надзвичайний день, Водоліям - прибуток

15:08

"Глобальна загроза": Росія сформувала новий військовий союз - що відомо

15:07

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 лютого: Козерогу - проблеми, Дівам - невдачі

14:43

"Не треба бути наївними": генсек НАТО зробив заяву про перемогу України у війні

14:35

Де захована овечка: лише люди з "орлиним зором" помітять її за 7 секунд

14:26

Помер "тато" одеської Гуморини і художній керівник Джентльмен-шоу

14:21

Удар РФ "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах: у лікарні помер 18-річний юнак

14:14

Як можна уникнути війни в Україні до 2030-х років: Портников дав реальний прогноз

13:33

США почали переговори з РФ: Зеленський вперше розкрив деталі і назвав загрози

12:56

Мінус 15 тисяч окупантів: ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку

12:30

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

12:22

Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

12:03

Сергій Рахманін підставив під сумнів доводи захисників керівництва АОЗ

12:00

Ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації: хто у списку

11:57

"Війна відкинула Україну на 100 років назад": Зеленський відповів на заяву Рубіо

11:45

Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

10:45

Експерт здивував, скільки техніки залишилося у росіян: ЗСУ завдають потужні удари

Реклама
10:44

Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

10:43

Китайський гороскоп на завтра 3 лютого: Бикам - битва, Козлам - смуток

10:09

Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК та звернувся до українців

09:38

Трамп починає глобальну революціюПогляд

09:30

Армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області - ISW

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:06

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: виникла пожежа, є постраждалі

08:57

Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

Росіяни створили безпілотник-"убивцю" для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози

07:27

Яке сьогодні свято 2 лютого 2025 року: що не можна робити на Стрітення Господнє

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти