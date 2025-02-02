Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою

Військовий нагадав, що Росія планувала захопити Київ за три дні і продовжувати рухатися на Захід.

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Що буде, якщо Україна програє війну / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

Росія не обмежиться Україною, якщо переможе у війні

Росіяни можуть почали нарощувати свої війська на кордоні з Польщею та Молдовою

Союзники це розуміють, тому вклали в Україну багато коштів

У разі, якщо країна-агресор Росія переможе у війні проти України, агресія Кремля не обмежиться нашою країною. Про це заявив американський військовий на ім'я Мюррей, який у 2022 році долучився до Сил оборони України і став командиром роти в Міжнародному легіоні при ГУР МО, в інтерв'ю Армія TV.

За його словами, якщо росіяни переможуть, то вони можуть почали нарощувати свої війська на кордоні з Польщею та Молдовою, просуваючи свій вплив на Захід.

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"Я думаю ми продовжимо боротися і виконувати свою роботу (у разі перемоги РФ, - ред.), але наслідки від цього можуть бути величезними. Тут немає ілюзій - Росія планувала захопити Київ за три дні і продовжувати рухатися на Захід", - сказав він.

Військовий також зазначив, що такий результат подій міг би призвести до більш масштабного конфлікту. Союзники вклали в Україну багато коштів, оскільки розуміють це.

"Якщо Україна дійсно програватиме війну... Тоді ми, ймовірно, побачимо дуже велике зосередження російських військ у західних країнах, які межують з Україною. Побачимо зміцнення кордонів і підготовку до того, що може статися", - підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що російська сторона, вочевидь, не планує закінчувати війну найближчими місяцями, адже генштаб РФ планує операції, що триватимуть до літа, а можливо й до осені.

Водночас, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки.

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Що відомо про Армія TV? АрміяTV — загальноукраїнський державний телеканал на військову тематику, який належить Міністерству оборони України. 6 грудня 2023 року, телеканал почав повноцінне мовлення та змінив логотип з Армія ТБ на Армія TV. Цього ж дня стартував щоденний стрім телеканалу, де ведучі, які є діючими військовослужбовцями, обговорюють головні події дня, які стосуються російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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