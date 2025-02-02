'Війна відкинула Україну на 100 років назад': Зеленський відповів на заяву Рубіо

Членство України в НАТО може стати сигналом, що Росія не може впливати на те, які країни вступають до Альянсу, зазначив Зеленський.

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Зеленський пропонує Рубіо відвідати "відкинуту на 100 років назад" Україну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Вступ України до НАТО був би найдешевшою гарантією безпеки

800-тисячна українська армія стане перевагою для НАТО

Держсекретар США Рубіо має особисто відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що членство України в НАТО залишається головною стратегічною метою Києва та найефективнішою гарантією безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що без підтримки союзників будь-яка угода з Росією лише сприятиме новій агресії. На його думку, вступ України до Альянсу є не лише оптимальним, а й найбільш економічно вигідним варіантом для партнерів, а також посилив би позиції Трампа на міжнародній арені.

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"Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", – сказав він.

На його думку, це стане чітким сигналом, що саме США, а не Росія, вирішуватимуть, хто може стати членом НАТО. Він вважає, що для Трампа це буде значною перемогою.

Зеленський також зазначив, що 800-тисячна українська армія стане перевагою для Альянсу, особливо якщо Трамп прагне повернути американські війська з-за кордону.

Він підкреслив, що будь-які інші гарантії безпеки мають супроводжуватися достатнім постачанням зброї від США та Європи, а також підтримкою розвитку оборонної промисловості України.

Коли його запитали, чи обговорював він ці питання безпосередньо з Макроном, він лише усміхнувся і відповів, що діалог триває.

У відповідь на слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна відкинула Україну на століття назад, Зеленський запросив його особисто відвідати країну.

" (Рубіо - ред.) повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми", – сказав український президент.

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Заяви Рубіо щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марк Рубіо заявив, що війна, яку розв’язала Росія проти України, має завершитися переговорами, у межах яких обом сторонам доведеться піти на поступки. В інтерв’ю журналістці Мегін Келлі він зазначив, що наслідки війни відкидають Україну "на 100 років назад".

На його думку, конфлікт зайшов у глухий кут і потребує завершення, адже майбутнє України опинилося під загрозою.

Рубіо також вважає, що ані Україна, ані Росія навряд чи зможуть досягти своїх максимальних цілей у цій війні, а встановлення миру вимагатиме значних зусиль. Він підкреслив, що і для президента України Володимира Зеленського, і для російського лідера Володимира Путіна ключову роль відіграють внутрішні політичні інтереси.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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