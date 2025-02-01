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Не без інших країн: Зеленський назвав, хто причетний до терору Росії

Анна Косик
1 лютого 2025, 20:48
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Під ударом в Одесі були не тільки українці, але й навіть норвезькі дипломати.
Зеленский, ГСЧС
Ворог продовжує атакувати Україну різними типами зброї / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • У Полтаві тривають рятувальні роботи після ворожого удару
  • В Одесі окупанти атакували не лише українців, але й іноземних дипломатів
  • Росія використовує під час атак озброєння з компонентами інших країн

Внаслідок ворожого удару по Полтаві вже відомо про 17 постраждалих та 8 загиблих. Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на місці удару все ще тривають роботи з пошуку людей під завалами, на даний момент вдалося врятувати 22 осіб. Ворог також атакував Харківщину, Дніпровщину, Запоріжжя та Донеччину.

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Оговтується від удару країни-агресорки Росії і Одеса. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але й навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні.

"Маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський "шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що з огляду на це дуже важливо, щоб санкції проти Росії були сильними і такими, що їх неможливо буде обійти за будь-яких обставин.

Не без інших країн: Зеленський назвав, хто причетний до терору Росії
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Обстріли Росії українських міст - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на суботу, 1 лютого, здійснили масштабну атаку по Запоріжжю. Загарбники запустили по місту 18 дронів.

Згодом росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві.

У Повітряних Силах потім повідомили, що українські захисники збили в ніч на суботу 56 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів, ще 61 БпЛА не досяг мети.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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