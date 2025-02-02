Як можна уникнути війни в Україні до 2030-х років: Портников дав реальний прогноз

Головні тези Портникова:
- Україна може повторити долю Сирії
- Україна може зникнути так, ніби її ніколи й не було
Журналіст Віталій Портников спрогнозував, що без поваги до військової служби на українську державу чекає доля Сирійської Арабської Республіки Башара Асада.
Він згадав свій прогноз у перші дні повномасштабної війни РФ проти України, що це буде дуже схоже на сирійський конфлікт. Тепер ми знаємо, як він закінчився.
"Можливо, варто зробити з цього висновки? Зараз РФ контролює лише невелику територію України, російська армія не може просуватися, і втрачає ресурси. Але якщо ми не будемо мати організованого суспільства, ефективної влади та реальної боротьби з корупцією, якщо не буде поваги до військової служби, на нас чекає доля не сирійських повстанців, а Сирійської Арабської Республіки Башара Асада. І замість нього до нас приїде хтось на кшталт Пушиліна. Тоді всі будуть казати: "Ну бачите, він себе проголосив президентом України, що поробиш?" Треба якось розмовляти. За Асада теж не хотіли розмовляти, казали, що він ісламіст і терорист, а тепер всі прекрасно їздять до нього, і росіяни, і проводять перемовини. Це небезпечно", - зазначив він в ефірі телеканалу Еспресо.
План Путіна довготривалий. Цей план, навіть без інтенсивних воєнних дій, може тривати в 2020-х і 2030-х роках. Потрібно зробити висновки, щоб уникнути такої ситуації.
"Ми маємо зберігати союзників. Потрібно пояснювати Сполученим Штатам, що наша поразка у війні буде приголомшливою поразкою для них і особистою поразкою Дональда Трампа та його оточення. Президент США Дональд Трамп увійде в історію як слабак, і коли будуть говорити про мир через силу, дивлячись на його портрет, будуть сміятися навіть на його могилі. Враховуючи його вік, це відбудеться не через 50 років, а скоро. Дональд Трамп має знати, що він може стати комедійним персонажем в історії США, якщо віддасть Україну Путіну", - зауважив журналіст.
Також потрібно зберігати українське суспільство, не піддаватися на провокації, не бути учасниками провокацій, бо це пряма дорога до колективної могили або великої міграції.
"Коли з країни тікають 8-9 млн людей, їхні діти, швидше за все, будуть мити тарілки в країнах, які їх приймуть. Це незавидна доля. Це не просто зміна локації. Добре їм не буде в такій ситуації, і дітям теж. Сподіватися, що можна відсидітися, коли все зруйнується, - марно. Треба розуміти свою долю, щоб потім не казати, що вас не попереджали. Єдність українського суспільства, ефективність української влади - це ключові моменти. Не можна гратися в політику людям, які нічого не розуміють в ній", - додав він.
Уряд національної єдності і національного порятунку з професійних політичних діячів - єдиний шанс України залишитися на політичній карті світу в 2020-х роках.
"Вона може зникнути так, ніби її ніколи й не було. Важлива повага до української армії, яка є єдиним гарантом того, що Україна буде існувати і що українців не переб'ють російські найманці", - додав Портников.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ISW дали прогноз, чи закінчить Росія війну в Україні до літа. Аналітики повідомили, що російська сторона, вочевидь, не планує закінчувати війну найближчими місяцями, адже генштаб РФ планує операції, що триватимуть до літа, а можливо й до осені.
У президента США Дональда Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні. Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план" - Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви.
У Financial Times назвали головну мету Путіна початку війни проти України. Ймовірне тимчасове припинення бойових дій в Україні не гарантує міцного врегулювання в Україні через надзвичайно амбітні цілі диктатора РФ. Вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету,
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