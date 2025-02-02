Як можна уникнути війни в Україні до 2030-х років: Портников дав реальний прогноз

План Путіна, навіть без інтенсивних воєнних дій, може тривати в 2020-х і 2030-х роках.

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Коли закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головні тези Портникова:

Україна може повторити долю Сирії

Україна може зникнути так, ніби її ніколи й не було

Журналіст Віталій Портников спрогнозував, що без поваги до військової служби на українську державу чекає доля Сирійської Арабської Республіки Башара Асада.

Він згадав свій прогноз у перші дні повномасштабної війни РФ проти України, що це буде дуже схоже на сирійський конфлікт. Тепер ми знаємо, як він закінчився.

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"Можливо, варто зробити з цього висновки? Зараз РФ контролює лише невелику територію України, російська армія не може просуватися, і втрачає ресурси. Але якщо ми не будемо мати організованого суспільства, ефективної влади та реальної боротьби з корупцією, якщо не буде поваги до військової служби, на нас чекає доля не сирійських повстанців, а Сирійської Арабської Республіки Башара Асада. І замість нього до нас приїде хтось на кшталт Пушиліна. Тоді всі будуть казати: "Ну бачите, він себе проголосив президентом України, що поробиш?" Треба якось розмовляти. За Асада теж не хотіли розмовляти, казали, що він ісламіст і терорист, а тепер всі прекрасно їздять до нього, і росіяни, і проводять перемовини. Це небезпечно", - зазначив він в ефірі телеканалу Еспресо.

План Путіна довготривалий. Цей план, навіть без інтенсивних воєнних дій, може тривати в 2020-х і 2030-х роках. Потрібно зробити висновки, щоб уникнути такої ситуації.

"Ми маємо зберігати союзників. Потрібно пояснювати Сполученим Штатам, що наша поразка у війні буде приголомшливою поразкою для них і особистою поразкою Дональда Трампа та його оточення. Президент США Дональд Трамп увійде в історію як слабак, і коли будуть говорити про мир через силу, дивлячись на його портрет, будуть сміятися навіть на його могилі. Враховуючи його вік, це відбудеться не через 50 років, а скоро. Дональд Трамп має знати, що він може стати комедійним персонажем в історії США, якщо віддасть Україну Путіну", - зауважив журналіст.

Також потрібно зберігати українське суспільство, не піддаватися на провокації, не бути учасниками провокацій, бо це пряма дорога до колективної могили або великої міграції.

Що відомо про передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

"Коли з країни тікають 8-9 млн людей, їхні діти, швидше за все, будуть мити тарілки в країнах, які їх приймуть. Це незавидна доля. Це не просто зміна локації. Добре їм не буде в такій ситуації, і дітям теж. Сподіватися, що можна відсидітися, коли все зруйнується, - марно. Треба розуміти свою долю, щоб потім не казати, що вас не попереджали. Єдність українського суспільства, ефективність української влади - це ключові моменти. Не можна гратися в політику людям, які нічого не розуміють в ній", - додав він.

Уряд національної єдності і національного порятунку з професійних політичних діячів - єдиний шанс України залишитися на політичній карті світу в 2020-х роках.

"Вона може зникнути так, ніби її ніколи й не було. Важлива повага до української армії, яка є єдиним гарантом того, що Україна буде існувати і що українців не переб'ють російські найманці", - додав Портников.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ISW дали прогноз, чи закінчить Росія війну в Україні до літа. Аналітики повідомили, що російська сторона, вочевидь, не планує закінчувати війну найближчими місяцями, адже генштаб РФ планує операції, що триватимуть до літа, а можливо й до осені.

У президента США Дональда Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні. Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план" - Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви.

У Financial Times назвали головну мету Путіна початку війни проти України. Ймовірне тимчасове припинення бойових дій в Україні не гарантує міцного врегулювання в Україні через надзвичайно амбітні цілі диктатора РФ. Вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету,

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