'Глобальна загроза': Росія сформувала новий військовий союз - що відомо

Росія сформувала новий військовий альянс для протистояння країнам Заходу, до якого входять Іран та Північна Корея, зазначив Володимир Зеленський.

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Росія сформувала новий військовий союз - які країни до нього входять / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Зеленський:

РФ сформувала новий військовий союз

До Альянсу РФ входить Іран та КНДР

Реальний бойовий досвід військ КНДР може стати глобальною загрозою

Росія сформувала військовий альянс для протистояння країнам Заходу, Україні та особливо Сполученим Штатам Америки. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram за підсумками інтерв'ю Associated Press.

За його словами, вперше за багато десятиліть Росія відкрито об'єдналася з Іраном і Північною Кореєю — не лише в рамках таємних угод щодо постачання озброєнь, а й безпосередньо у війні. Іран забезпечує Росію зброєю, тоді як Північна Корея постачає як озброєння, так і військовий контингент.

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Зеленськиий вказує на те, що це вже не просто конфлікт навколо України, а повноцінний військовий союз, спрямований проти всього Західного світу, з особливим акцентом на США.

Північнокорейські військові активно здобувають бойовий досвід у цій війні, що створює серйозну глобальну загрозу.

"Вони прибули непідготовленими, але, як і російським військам, їм не дозволено відступати – командири страчують своїх солдатів за спробу відступити. Тим не менш вони адаптуються, отримують реальний бойовий досвід і освоюють критично важливі військові навички", - повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що тактичні прийоми, стратегії використання безпілотників та навички виживання, які вони опановують в Україні, згодом будуть застосовані у Північній Кореї та інтегровані в їхню армію. Це становить пряму небезпеку для США, країн Індо-Тихоокеанського регіону та багатьох інших держав.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР у війні проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними The New York Times, війська КНДР були виведені з лінії фронту в Курській області. Цю інформацію підтвердили й Сили спеціальних операцій ЗСУ. За словами речника ССО полковника Олександра Кіндратенка, північнокорейських військових у цьому регіоні не бачили вже близько трьох тижнів.

Водночас у Курській області триває ротація російських військ через значні втрати, але підтримка РФ з боку КНДР у вигляді живої сили та техніки не припиняється. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов.

Росія відправила на війну понад 10 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї, сподіваючись посилити свої угруповання, однак ці очікування не виправдалися. Через великі втрати серед особового складу КНДР війська довелося вивести із зони бойових дій. У самій Північній Кореї влада намагається приховати цей провал, проте в країні вже ширяться панічні настрої. Про це повідомляє Newsweek.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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