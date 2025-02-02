Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

Трамп може посадити лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-panikuye-cherez-rozmovu-ssha-z-rf-bez-zaluchennya-ukrajini-ce-nebezpechno-10636001.html Посилання скопійоване

Зеленський проти переговорів США та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню

Який план у Трампа на переговори із Путіним

Переговори РФ та США будуть небезпечні для всього світу

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою, передає Європейська правда.

відео дня

Він також сказав, що президент США Дональд Трамп може посадити лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

"Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки", - сказав він.

Зауваження Зеленського прозвучали після п'ятничних коментарів Трампа, який заявив, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

Трамп заявив, що він і Путін можуть зробити щось "значне" для припинення війни Росії в Україні

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський.

Він сказав, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", і він вірить, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

Які передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США та РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Путін хоче змусити Трампа вести переговори без України. Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимоги російського диктатора - які очікування щодо майбутніх переговорів.

У ЗМІ розкрили, що Володимир Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів. Він заявив, що це можливо, якщо у американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем.

Також нещодавно президент Зеленський анонсував важливі переговори. Україна готує важливі переговори з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Президент України заявив, що усім потрібні зустрічі та спільний погляд.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред