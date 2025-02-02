Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

Юлія Закрепа
2 лютого 2025, 11:45оновлено 2 лютого, 12:45
460
Трамп може посадити лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями.
Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України
Зеленський проти переговорів США та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

  • Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню
  • Який план у Трампа на переговори із Путіним
  • Переговори РФ та США будуть небезпечні для всього світу

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою, передає Європейська правда.

відео дня

Він також сказав, що президент США Дональд Трамп може посадити лідера Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

"Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки", - сказав він.

Зауваження Зеленського прозвучали після п'ятничних коментарів Трампа, який заявив, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

Трамп заявив, що він і Путін можуть зробити щось "значне" для припинення війни Росії в Україні

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський.

Він сказав, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", і він вірить, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США та РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Путін хоче змусити Трампа вести переговори без України. Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимоги російського диктатора - які очікування щодо майбутніх переговорів.

У ЗМІ розкрили, що Володимир Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів. Він заявив, що це можливо, якщо у американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем.

Також нещодавно президент Зеленський анонсував важливі переговори. Україна готує важливі переговори з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Президент України заявив, що усім потрібні зустрічі та спільний погляд.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації: хто у списку

Ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації: хто у списку

12:00Україна
"Війна відкинула Україну на 100 років назад": Зеленський відповів на заяву Рубіо

"Війна відкинула Україну на 100 років назад": Зеленський відповів на заяву Рубіо

11:57Світ
Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

11:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
"У невідомість": наречений зрадниці Ані Лорак публічно викрив їхній роман

"У невідомість": наречений зрадниці Ані Лорак публічно викрив їхній роман

Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

Чи закінчить Росія війну в Україні до літа: в ISW дали прогноз

Чи закінчить Росія війну в Україні до літа: в ISW дали прогноз

Останні новини

12:56

Мінус 15 тисяч окупантів: ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку

12:30

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

12:22

Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

12:03

Сергій Рахманін підставив під сумнів доводи захисників керівництва АОЗ

12:00

Ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації: хто у списку

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
11:57

"Війна відкинула Україну на 100 років назад": Зеленський відповів на заяву Рубіо

11:45

Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України

10:45

Експерт здивував, скільки техніки залишилося у росіян: ЗСУ завдають потужні удари

10:44

Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

Реклама
10:43

Китайський гороскоп на завтра 3 лютого: Бикам - битва, Козлам - смуток

10:09

Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК та звернувся до українців

09:38

Трамп починає глобальну революціюПогляд

09:30

Армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області - ISW

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:06

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: виникла пожежа, є постраждалі

08:57

Карта Deep State онлайн за 2 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

Росіяни створили безпілотник-"убивцю" для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози

07:27

Яке сьогодні свято 2 лютого 2025 року: що не можна робити на Стрітення Господнє

07:20

Хто подорожує без квитка: потрібно розгадати загадку за 4 секунди

06:35

Кінець епохи: Париж втрачає військові позиції в АфриціПогляд

Реклама
05:34

Гороскоп на лютий 2025 для Водоліїв: чим здивує останній місяць зимиВідео

05:00

"Був хлопчик": Макс Барських уперше заговорив про батьківство

04:35

Як закрити картку Приватбанку онлайн за 5 хвилин: покрокова інструкціяВідео

03:30

Кольори аури знаків зодіаку: які відтінки приховує гороскоп - точна відповідь

03:00

Знайдіть за 19 секунд три відмінності в картинках із собакою, що грає на піаніно

02:30

SAMP/T і Patriot не допоможуть: експерт назвав, чим можна перехопити ракету Орешник

01:58

"Повісити рукавички на цвях": промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера

00:00

2 лютого не можна прибирати в хаті: церковне свято сьогодні, прикмети на Стрітення

01 лютого, субота
23:11

"Так воює Росія": Зеленський прокоментував удар РФ по інтернату в Суджі

21:56

Загинули усі: чоловік втратив родину внаслідок ворожого удару по Полтаві

21:13

"З-під завалів чути стогони і крики": РФ завдала авіаудару по інтернату в Суджі

20:48

Не без інших країн: Зеленський назвав, хто причетний до терору Росії

20:20

"Багато нарікань на ТЦК": військовий відреагував на вбивство ТЦК-шника в Пирятині

20:17

На Полтавщині стався землетрус: в ДСНС розповіли про наслідки

19:31

Гарячі точки Донбасу: битва за Покровськ і Курахівський виступПогляд

19:23

Ворог суне вперед на Торецькому напрямку: у ЗСУ прокоментували тактику РФ

19:11

Чи закінчить Росія війну в Україні до літа: в ISW дали прогноз

19:06

Війна РФ з Україною: у Financial Times назвали головну мету Путіна

18:49

"Необхідно відійти": Настя Каменських зробила заяву на тлі скандалу Потапа

18:30

США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню - ЗМІ

Реклама
18:04

"Оптимізму немає": з'явився сумний прогноз щодо термінів продовження війни

18:01

"У невідомість": наречений зрадниці Ані Лорак публічно викрив їхній роман

17:57

У приміщенні ТЦК у Рівному стався вибух, є загиблий

17:54

Окупанти потрапили у вогневий мішок: армія РФ опинилася в пастці - Братчук

17:30

"На 1,5-2° вище за норму": Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому

17:22

У вас більше ніколи не пропаде капуста: шикарний рецепт на всі випадки життяВідео

16:58

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:47

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

16:37

"Це не бусифікація": Братчук розповів, як відбувається рекрутинг в армію

16:34

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти