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У Путіна висловилися щодо перспектив мирних переговорів України та РФ

11 січня 2023, 11:49
Дмитро Пєсков видав нову маячню про те, що нібито "західники" не схильні "дозволяти Києву якусь гнучкість".
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / УНІАН

У Москві оцінили ймовірність проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Перспектив переговорів між Україною і РФ зараз немає, підкреслив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

При цьому він поскаржився на те, що українські закони нібито забороняють вести діалог з країною-агресором.

"В умовах, коли закони України забороняють президенту України вести з нами будь-які контакти або вести з нами якийсь діалог, в умовах, коли західники, очевидно, не схильні дозволяти Києву якусь гнучкість в цьому питанні, говорити про те, що є якісь перспективи, в даний час не доводиться", - додав Пєсков.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Дмитро Пєсков війна Росії та України мирні переговори з Росією
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