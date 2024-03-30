УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

Олексій Тесля
30 березня 2024, 04:30
Михайло Самусь прокоментував імовірність перекидання в Україну підрозділів військ західних союзників.
Франція, армія
/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь прокоментував імовірність перекидання в Україну підрозділів військ західних союзників.

"Є об'єктивна реальність, і якщо зараз сюди заходять кілька французьких механізованих бригад, одна нідерландська - це буде супер. Кремль буде багато кричати, але нічого не зміниться", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт однозначно відповів на запитання про те, чи будуть, наприклад, французькі підрозділи безпосередньо брати участь у боях на лінії фронту. Він каже, що немає нічого дивного, якщо союзницькі сили залишаться в тилових районах, де виконуватимуть певні функції.

відео дня

"Це ж наша держава. Українці воювали за французів, чи готові поїхати воювати за них? Як ви собі це уявляєте?", - додав Самусь.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Самусь новини Франції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

00:08 Україна
ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:19 Україна
Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

22:11 Політика
Всі головні новини

Популярне

Не потрібно прощань цих душних : Алла Пугачова попрощалася з коханим у пісні 15556

"Не потрібно прощань цих душних": Алла Пугачова попрощалася з коханим у пісні

Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи 5275

Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи

Москва запропонує обміняти Бєлгородську область на Крим 4729

Москва запропонує обміняти Бєлгородську область на Крим

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом 4099

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом

Останні новини

04:30

Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

04:00

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

03:15

У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – БогдановВідео

02:00

Пітт більше не претендує в суді з Джолі на опіку над дітьми: що сталося

01:35

Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після терактуВідео

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
00:08

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

29 березня, п'ятниця
23:19

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:07

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на "Міс Всесвіт"

22:46

Франція буде передавати Україні свою списану зброю

Реклама
22:40

Дружина Віктора Павліка в інвалідному візку розповіла про операцію

22:11

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

21:56

"Не стали розбиратись чий літак": в ЗСУ підтвердили "френдлі фаєр" в КримуВідео

21:27

"Сьогоднішній наліт готували 5 днів": Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати

20:58

Україну "розжарить" до +23: у яких областях буде найспекотніше

20:51

Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік: скільки заробила родина президента

20:26

Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну - що відомо

20:12

Чим обробити дерева навесні: копійчаний засіб гарантує багатий урожай

19:52

Змінить напрямок роботи: Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду

19:50

Що означає, якщо свічка впала в церкві: про що попереджає давня прикмета

19:45

На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT

Реклама
19:31

Хто організував теракт у РФПогляд

19:26

Путін може віддати всі окуповані території: Зеленський назвав головну умову

19:15

"Замри паскудна Європа": путіністка Бабкіна написала похабний віршикВідео

18:45

У Києві гроза і сильний град: в столиці оголосили штормове попередженняФотоВідео

18:31

Деякі весь час дарували не те: яка різниця між парфумами та туалетною водоюВідео

18:23

У 4 областях будуть аварійні відключення електрики: в "Укренерго" зробили важливу заяву

18:22

Як не угробити пральну машинку: куди заливати гель для прання

18:12

Чарльз уже не з'являється в людях: Камілла виконує обов'язки короля

17:51

"Це майже м’ясорубка": головний генерал США оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ

17:44

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети

17:28

Військовий експерт пояснив, що варто терміново змінити в мобілізації в Україні

17:09

Масований обстріл Севастополя: в британській розвідці показали наслідки ударуФото

17:05

Чи можна замінити лимонний сік у борщі: як зробити страву зовсім іншою

16:43

В Україні вдарить +25 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

16:37

Ксенія Мішина перейшла на російську мову: українці в люті

16:29

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі

16:28

Що робити з бур'янами після прополювання: геніальний спосіб врятує ваш урожайВідео

16:16

В Україні сильно злетіли ціни на пальне: скільки тепер коштує бензин

15:46

"РФ посиплеться": публіцист спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умовуВідео

15:33

Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС: Зеленський терміново скликав Ставку

Реклама
15:00

Що має бути на столі на Великдень: список страв і традиції

14:32

Зеленський перевів Данілова в дипломати: у Раді говорять про посольство в Молдові

14:21

Як правильно обрізати виноград навесні: хитрий фокус забезпечить багатий урожайВідео

14:09

Прем’єра нового сезону дитячого мультсеріалу "Україна. Нескорені міста. Правдива історія" новости компании

14:05

У Румунії знайшли частини безпілотника за 23 км до України: ЗМІ розкрили деталі

14:03

Маша Єфросиніна розповіла, що не треба їсти, щоб мати гарний вигляд

14:02

Продавали граніт на пам'ятники окупантам: СБУ на Житомирщині затримала ділків

13:40

Чи могли ракети росіян залетіти в Молдову: у ЗСУ розкрили деталі

13:15

"Війна вже не в минулому": у Європі найкритичніший момент із 1945 року - Туск

12:52

"Охоронці розвонялися": Андрій Макаревич феєрично врізав росіянам

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти