Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь прокоментував імовірність перекидання в Україну підрозділів військ західних союзників.
"Є об'єктивна реальність, і якщо зараз сюди заходять кілька французьких механізованих бригад, одна нідерландська - це буде супер. Кремль буде багато кричати, але нічого не зміниться", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Водночас експерт однозначно відповів на запитання про те, чи будуть, наприклад, французькі підрозділи безпосередньо брати участь у боях на лінії фронту. Він каже, що немає нічого дивного, якщо союзницькі сили залишаться в тилових районах, де виконуватимуть певні функції.
"Це ж наша держава. Українці воювали за французів, чи готові поїхати воювати за них? Як ви собі це уявляєте?", - додав Самусь.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
Імовірність відправки військ в Україну
Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.
"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.
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