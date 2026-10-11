ЗСУ отримали наказ: Зеленський зробив важливу заяву щодо перемир’я з РФ

Україна готова утримуватися від ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічну готовність з боку Росії.

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Володимир Зеленський прокоментував оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяв Зеленського:

Україна підтримує оголошене Трампом енергетичне перемир’я

ЗСУ вже отримали всі відповідні накази щодо перемир’я

Росія продовжує наносити удари по об’єктах енергетики України

Президент України Володимир Зеленський привітав заяву президента США Дональда Трампа про досягнення енергетичного перемир’я, заявивши, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічну готовність з боку Росії.

"Сьогодні з’явилася заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне перемир’я досягнуто. Це хороша новина для всіх, важливо, щоб це стало реальністю", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

відео дня

За словами президента, Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню та припинення війни і готова не завдавати ударів по російській енергетиці.

"Розраховуємо на аналогічну готовність Росії та на домовленість президента Сполучених Штатів Америки з цього питання. Ми вітаємо таку домовленість", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна пропонувала безліч заходів щодо деескалації.

"Путін на все відповідав одним: це було його "ні". Дуже сподіваємося, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та гідного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче його Росія", – зазначив президент.

Зеленський також додав, що Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. "Захищаємо Україну. Боремося за підтримку України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо чітких деталей діалогу Америки з Росією та того, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякуємо нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною! Слава Україні!", – сказав він.

Росія продовжує удари по енергетиці

Разом з тим він повідомив, що російські війська в неділю ввечері завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

"Щойно було завдано удару по ТЕЦ-5 у Харкові. По енергетичних об’єктах Харкова", – сказав він.

За словами президента, протягом дня в небі над Україною перебували російські "Шахеди", також росіяни завдавали ударів авіабомбами по об’єктах енергетики.

Загалом за тиждень, за словами Зеленського, Росія завдала понад 200 ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії та ще 17 – по газових і нафтових об’єктах. За цей час росіяни вбили понад 150 українців, понад 700 осіб отримали поранення.

Перемир’я між РФ та Україною: що заявив Трамп

Раніше Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я. "Відтепер набирає чинності "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його!", - написав Трамп.

Раніше Зеленський висунув головну умову енергетичного перемир’я. Президент наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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