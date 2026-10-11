Колишня солістка гурту "ВІА Гра" вперше стала мамою і показала дитину

Анастасія Кожевнікова опублікувала фото своєї донечки та назвала її незвичайне ім’я.

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Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою / Колаж "Главред", фото Вікіпедія

Коротко:

Як співачка назвала свою доньку

Якими фото вона поділилася

Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою.

У 33-річної артистки та її чоловіка, бізнесмена Кирила Сніткова, народилася донька. Радісною новиною співачка поділилася в Instagram, опублікувавши перші фотографії малечі.

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Дівчинка з’явилася на світ 7 жовтня. Дочку подружжя назвали Вів’єн. Кожевнікова не стала приховувати новонароджену від шанувальників і показала ніжні кадри з дитиною на руках.

Кожевнікова вперше стала мамою / Фото Вікіпедії

"Vivien. 07.10.26", - лаконічно підписала публікацію артистка.

На одному зі знімків Анастасія позує з донькою, перебуваючи в пологовому будинку. Судячи з публікації, співачка вирішила одразу поділитися з підписниками однією з найважливіших подій у своєму житті.

Про вагітність Кожевнікова повідомила влітку 2026 року. Тоді вона опублікувала фотосесію з округлим животиком. Пізніше разом із чоловіком артистка влаштувала гендер-паті на морському узбережжі. Стать майбутньої дитини подружжя дізналося, розрізавши торт із рожевою начинкою.

Кожевнікова вперше стала мамою / Фото Вікіпедії

З Кирилом Снітковим співачка знайома ще зі шкільних років. У 2018 році пара одружилася, а незабаром після цього Анастасія завершила виступи у складі "ВІА Гри" і зосередилася на сольній кар’єрі.

Тепер у родині артистки відбулося довгоочікуване поповнення. Шанувальники вітають подружжя з народженням доньки та бажають молодій мамі й малечі здоров’я.

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Про особу: Анастасія Кожевнікова Анастасія Кожевнікова - українська співачка, яка здобула широку популярність як солістка поп-гурту "ВІА Гра". У 2013 році Анастасія перемогла в телевізійному шоу "Хочу V ВІА Гра", ставши однією з учасниць оновленого складу групи разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег. Вона виступала в колективі з 2013 по 2018 рік, взявши участь у записі таких хітів, як "Перемир’я", "У мене з’явився інший" та "Це було прекрасно". Після виходу з "ВІА Гри" через закінчення контракту Анастасія розпочала сольну кар’єру, випустивши сингли "Любити тебе", "Так як ти" та "Всесвіт". Окрім сольної діяльності, Анастасія ділиться своїм досвідом і дає приватні уроки вокалу в Києві. У 2018 році співачка вийшла заміж за українського бізнесмена Кирила Сніткова. У червні 2026 року стало відомо, що подружжя чекає на первістка.

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