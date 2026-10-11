Путін вигадав новий план ослаблення підтримки України: у FT дізналися деталі

Російське керівництво дало вказівку розширити масштаби підривної діяльності та гібридних операцій.

https://glavred.net/world/putin-pridumal-novyy-plan-oslableniya-podderzhki-ukrainy-v-ft-uznali-detali-10803317.html Посилання скопійоване

Росія становить загрозу для Європи через Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

РФ готує замахи та диверсії в Європі

Москва розширює масштаби підривної діяльності

Москва прагне скоротити військову та технічну допомогу Україні з боку західних партнерів, вдаючись до посилення прихованих операцій на території Європи.

Одним із передбачуваних напрямків такої діяльності стали керівники підприємств, що випускають оборонну продукцію, пише Financial Times.

відео дня

За інформацією видання, європейські спецслужби попередили представників оборонної промисловості про підвищення ризику нападів, які можуть організовувати російські структури. Йдеться про можливі замахи, диверсії та інші форми прихованого тиску.

Як зазначають журналісти, російське керівництво розпорядилося розширити масштаби підривної діяльності та гібридних операцій у європейських країнах. Передбачається, що таким чином Кремль розраховує послабити підтримку Києва в найближчій перспективі.

Особливу увагу, згідно з публікацією, приділяють керівникам невеликих підприємств, що займаються виробництвом безпілотників та компонентів для них. У низці європейських держав уже вживають додаткових заходів для захисту представників цієї галузі.

У Німеччині, зокрема, Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) активізувало контакти з керівниками та працівниками оборонних компаній. Їм роз’яснюють можливі ризики та радять розглянути додаткові заходи безпеки, включаючи залучення приватної охорони за необхідності.

Голова відомства Сінан Селен, виступаючи перед німецькими парламентарями, заявив, що Росія цілеспрямовано готує насильницькі дії проти конкретних осіб, використовуючи державні структури або організації, що перебувають під контролем влади.

За його оцінкою, методи проведення подібних операцій поступово змінюються. Однією з особливостей стає залучення учасників організованих злочинних угруповань, яких можуть використовувати для виконання окремих завдань.

У організації таких дій, як стверджується, значну роль відіграє Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ). Російська військова розвідка, за даними джерел, переглядає способи проведення диверсій і розширює співпрацю з кримінальними мережами.

Якщо раніше для виконання завдань могли залучати окремих виконавців, знайдених через інтернет і зацікавлених у грошовій винагороді, то тепер дедалі частіше задіюються розгалужені мережі посередників та агентів, що діють у різних країнах. За такої схеми збір розвідувальних даних, підготовка, забезпечення та безпосереднє проведення операцій доручаються різним учасникам, що ускладнює виявлення всього ланцюжка.

При цьому тиск може чинитися не лише за допомогою реальних нападів. За оцінками представників розвідувальних служб, одним із інструментів впливу стає створення атмосфери загрози, здатної змусити керівників підприємств переглянути ділові контакти з Україною.

Як пояснив один із представників розвідки, завдання полягає в тому, щоб потенційні партнери Києва почали сумніватися в доцільності співпраці через можливі наслідки для власної безпеки.

Таким чином, погрози на адресу представників європейського оборонного сектору розглядаються як можливий елемент ширшої стратегії тиску, спрямованої на скорочення допомоги Україні та створення перешкод для розвитку її військово-технічного співробітництва із західними країнами.

РФ може розпочати війну з диверсій - розкрито план

Велика Британія має відновити статус морської наддержави, щоб ефективно протистояти російському флоту під керівництвом Володимира Путіна. Про це заявив головнокомандувач Королівським військово-морським флотом адмірал сер Гвін Дженкінс. За його словами, країні необхідно в найкоротші терміни посилити флот сучасними бойовими кораблями традиційного типу та безпілотними системами для захисту Атлантичного океану від російської загрози.

Нагадаємо, Главред повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред