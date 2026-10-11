В Україні посилили відключення електроенергії: графіки на 12 жовтня

Укренерго пояснило рішення наслідками російських ракетно-дронових атак.

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В частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень

Обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59

Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черги

У понеділок, 12 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження споживання запровадять для промисловості та бізнесу. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діятимуть із 06:00 до 23:59.

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У цей же період, із 06:00 до 23:59, у частині регіонів застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обмеження становитимуть від 0,5 до 1,5 черги.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили в Укренерго.

Крім цього, в компанії попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за актуальними повідомленнями та графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло є за графіком.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

В Україні взимку можуть запроваджувати відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин на добу. Такий прогноз озвучив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, за середньодобової температури -10°C і за відсутності нових суттєвих обстрілів уранці електроенергію можуть вимикати на дві години, а ввечері - на три-чотири години. Найвідчутніші обмеження, за прогнозом експерта, торкнуться Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Окремо Ігнатьєв звернув увагу на ситуацію в столиці.

"Найважче місце - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - наголосив експерт.

Частково покривати дефіцит допомагатиме гідроенергетика: водосховища заповнені до проєктного рівня, тож ГЕС зможуть збільшувати виробництво в години пікового споживання. Водночас цього ресурсу буде недостатньо. За словами Ігнатьєва, Україна розраховує також на імпорт електроенергії обсягом 2,3 ГВт

Відключення світла - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати до 18 годин на добу. Він також зазначив, що навіть за найпомірнішого розвитку подій відключення навряд чи торкнуться всього міста і триватимуть не довго за наявності ремонтних робіт та доставки генераторів.

Укренерго повідомило, що 11 жовтня діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Для промислових споживачів і бізнесу графіки діють з 15:00 до 23:59, а погодинні відключення для всіх категорій передбачені з 16:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

ДТЕК повідомив, що через атаку ворога в Києві сталися аварійні відключення, які охопили низку районів столиці. Згідно з повідомленням, аварійні відключення зафіксовано в Оболонському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах, і енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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