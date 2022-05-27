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ЗСУ показали на яскравому відео, як українські артилеристи працюють на натовських гаубицях FH70

27 травня 2022, 15:39

Пресслужба ЗСУ виклала в Мережу відео того, як українські артилеристи стріляють з гаубиць причіпного зразка FH70, які стоять на озброєнні країн НАТО.

Гаубиця
СУ показали на яскравому відео, як українські артилеристи працюють на натовських гаубицях FH70 / УНІАН / Генштаб ЗСУ

Українські артилеристи вже використовують на фронтах війни з Росією гаубиці причіпного зразка FH70. Про це повідомили в пресслужбі ЗСУ і виклали в Мережу відео роботи таких гаубиць.

"Наші бійці швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, тому що розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим - потужним і лютим звіром, готовим знищувати прийшов на рідну землю ворога", ‒ зазначили в ЗСУ.

Що таке гаубиці FH70?

У гаубиці є власний двигун Volkswagen об'ємом 1700 куб.см. Цей двигун допомагає FH70 пересуватися самостійно на дальність до 20 км на низькій швидкості. Таким чином, гаубицю можна пересувати за допомогою тягача, проте все ж вона вважається самохідною.

Стовбур FH70 повертається на 180 градусів у бік буксируючого засобу. Гаубиця важить 9,6 тонни, колеса обладнані гідравлічним механізмом, а в режимі стрільби FH70 опускається на землю. Обслуга потужної зброї складається з 8 осіб.

Гаубиця здатна переміщатися зі швидкістю 16 км/год, може долати річки вбрід до 1,5 м при буксируванні.

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам. Відповідний репортаж зі стрільб він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ гаубиця новини України війна Росії та України
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