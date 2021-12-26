Мінімальну пенсію піднімуть до 7800: Шмигаль розповів, кого з українців торкнеться

Шмигаль розповів, кого з українців торкнеться підвищення пенсії / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, кому держава підвищить мінімальну пенсію вже на початку 2022 року. Таку інформацію він озвучив в рамках "Години запитань уряду" у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, з 1 січня наступного року мінімальна пенсійна виплата на рівні не менше 7,8 тисячі гривень встановлюється кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

При цьому він підкреслив, що підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають більше двох тисяч осіб, чиї родичі загинули за Україну, захищаючи мир і спокій українських будинків. До того ж, адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї.

Крім того, Шмигаль заявив, що обов'язком держави є захист людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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