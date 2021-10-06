Помер український народний синоптик Леонід Горбань

Леонід Горбань / скріншот

Помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань, йому виповнилося в цьому році 82. Смерть настала 1 жовтня.

Причини смерті поки невідомі, а трагічну новину повідомили родичі синоптика, пише "Обозреватель"

"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", – зазначила невістка народного синоптика.

Леонід Горбань - невизнаний синоптик

Леонід Горбань був єдиною в Україні людиною, яка могла спрогнозувати погоду на роки вперед. Але він не був визнаний офіційними синоптиками та жодним чином не співпрацював з ними.

Читайте такжеПомер єдиний син Сергія ПараджановаВін також є автором кількох книг: серед них "Народний календар погоди", яку писав 30 років і видав у 1990-х, а також "Погода до 2030 року". Книгу "Народний календар погоди" Леонід писав 30 років і видав вже в 1990-і після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: вихід не схвалив відділ цензури при райкомі Компартії.

За словами Горбаня, цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони". Потім були й інші книги, найвідоміша - "Погода до 2030 року". Однак ніхто не міг заборонити Горбаню застосовувати знання на практиці.

"Дідусь так і говорив, щоб я років до 50 років мовчав, інакше КДБ посадить, — згадує Леонід Іванович. - А потім такий бардак почнеться... Ось тоді сміливо видавай книгу. У 60 років їдь до Києва і Москви. Тебе почнуть визнавати. А після 60 сам почнеш вчити! Так і сталося", - говорив Леонід Горбань.