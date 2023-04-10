На Хмельниччині сталися сутички: УПЦ МП блокує перехід храму до ПЦУ

Біля собору Олександра Невського відбулися зіткнення. Активісти та парафіяни залишилися на території собору на ніч.

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У Кам'янці-Подільському відбулися зіткнення / t.me/kamianetsday

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області на свято Вербної неділі, 9 квітня, парафіяни та активісти зажадали передати ПЦУ ключі від собору Олександра Невського, який раніше займала УПЦ МП.

В результаті відбулися зіткнення, повідомило місцеве видання "КОД Кам'янця".

"Під час вчорашнього зібрання громада Кам'янця-Подільського висловилася за перехід собору Олександра Невського в ПЦУ, але ключі від храму священики не віддають і ревізійну комісію в приміщення не впускають", – йдеться в повідомленні.

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Увечері в неділю біля собору відбулися зіткнення. Активісти та парафіяни залишилися на території собору на ніч.

Місцеві правоохоронці звернулися до присутніх з проханням діяти правомірно. Відзначається, що в поліції зареєстровано кілька звернень за останні два дні і по ним проводиться перевірка.

Зіткнення біля собору Олександра Невського / скріншот

Як уточнює Суспільне, головними вимогами парафіян ПЦУ та активістів є допуск ревізійної комісії до храму, щоб провести інвентаризацію та ключі від собору.

"Ми вимагаємо, щоб священики МП пропустили ревізійну комісію в собор. Зараз нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід в ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі залишатимуться люди на чергуванні", - сказала одна з організаторів акції Алла Чепелюк.

Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.

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