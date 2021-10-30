Пацієнти показали пекельні умови утримання однорічної дитини-сироти в лікарні Запоріжжя

За дитиною доглядають пацієнти лікарні / скріншот з відео

У лікарні Запоріжжя 1-річний хлопчик-сирота знаходиться в палаті один і постійно плаче. Про це розповіла жінка, яка перебуває на лікуванні в установі.

За її словами, дитину знайшли на вулиці та ще офіційно не оформили. Розповідь жінки опублікував активіст в соцмережах.

"Він зачинений в палаті один і кричить весь день, медсестри тільки заходять погодувати. Вчора сусідка по палаті його мила, він був весь обкаканий і попка вже червона від цього, тобто змінюють його рідко. Його просто засунули в ліжечко та закрили в палаті. Що можна зробити, куди звернутися, щоб це свавілля вирышилось?",- поцікавилася жінка.

Пізніше з'явилася інформація, що у малюка підозрюють коронавірус, але його останній тест дав негативний результат.

читайте такожНа Київщині 12 дітей залишилися сиротами через коронавірусРаніше ми розповідали, що у Львові дирекція готелю поскаржилася поліції на недоглянутого, голодного і хворого хлопчика, який вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Його кожен день без нагляду в номері залишала мати. Поліція вилучила малюка і вже хотіла помістити в притулок, але з'ясувалося, що у дитини "ковід".

Також повідомлялося, що на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама зникла, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.