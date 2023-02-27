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Удар у відповідь України і НАТО: у ЗСУ оцінили сценарій висадки військ РФ у Придністров'ї

27 лютого 2023, 16:24
Окупаційні війська Росії в Придністров'ї напевно з подивом спостерігають, як віщає пропаганда про нібито їх "потужність", зазначила Наталія Гуменюк.
російські вертольоти, ППО
Військам Росії не вдасться висадити десант у Придністров'ї - ЗСУ / колаж фото Міноборони РФ, АрміяInfo

Окупанти Росії не зможуть висадити десант у захопленому Придністров'ї, оскільки в такому випадку їм доведеться перетинати повітряний простір України і НАТО. Відсіч буде дуже потужною. Російські загарбники в молдавському анклаві напевно з подивом спостерігають, як пропаганда розповідає про, мовляв, "їх силу". Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що висадка російських загарбників в окупованому Придністров'ї фактично неможлива.

"Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров'я, швидше за все, з глибоким подивом спостерігають за повідомленнями про їх потужність, які поширює російська пропаганда", - пояснила ситуацію Гуменюк.

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Також Наталія Гуменюк підкреслила, що в ЗСУ добре розуміють – якщо війська РФ спробують висадитися в Придністров'ї, отримають дуже рішучу відсіч.

Звинувачення агресора Росії на адресу України через Придністров'я

Російське Міноборони окупантів 23 лютого випустило заяву, в якому звинуватило Україну в нібито "планах щодо військового вторгнення" до Придністров'я – на територію Молдови, яка багато років перебуває під окупацією Росії.

Росіяни побоювалися того, що ЗСУ, мовляв, "зайдуть до Придністров'я", розгромлять там угруповання РФ і "візьмуть під контроль російський військовий склад в Ковбасній", який вважається одним з найбільших в Європі.

У Молдові спростували вигадки Міноборони загарбників РФ і підкреслили, що такі заяви не відповідають дійсності.

У Кишиневі закликали вірити перевіреним джерелам інформації.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів про те, що він попередив президентку Молдови Майю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні для того, щоб повалити законну владу. Київ готовий допомогти Кишинів у вирішенні питання Придністров'я. Однак українська держава не діятиме самостійно без узгодження з Молдовою.

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Ситуація в Придністров'ї:

ЗСУ Придністров'я війська Росії десантування
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