Відстрочка від армії для військовозобов'язаних жінок: названо три умови

Хто з жінок може отримати відстрочку від призову / УНІАН

В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову, але лише в трьох конкретних випадках, йдеться в тексті закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За інформацією документу, відстрочку від призову до армії під час воєнного стану мають право отримати:

Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу.

Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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