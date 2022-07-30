УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відстрочка від армії для військовозобов'язаних жінок: названо три умови

30 липня 2022, 21:46

Відстрочку від армії військовозобов'язані жінки можуть отримати тільки в трьох випадках.

Військовий облік, жінки
Хто з жінок може отримати відстрочку від призову / УНІАН

В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову, але лише в трьох конкретних випадках, йдеться в тексті закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За інформацією документу, відстрочку від призову до армії під час воєнного стану мають право отримати:

  • Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
  • Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу.
  • Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ військове положение призов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:54

Найнебезпечніший напрямок: астролог попередила про спалах бойових дій

22:50

В Україну налетить похолодання і завалить градом: синоптики попередили про наближення циклону FriedaВідео

22:42

"Воєнний" опалювальний сезон: у Кабміні зробили важливу заявуВідео

22:39

20-річний син покійного Ігоря Пелиха захищає Україну в гарячій точціВідео

22:19

"Я на роботі": дружина окупанта здивувала реакцією на його дзвінок із полонуВідео

Реклама
22:18

Несподіваний діагноз: Комаровський розповів про важкі захворювання ПутінаВідео

22:03

Гороскоп на серпень 2022 для Раків: названо найприбутковіші дніВідео

21:46

Відстрочка від армії для військовозобов'язаних жінок: названо три умовиВідео

21:42

РФ зібрала потужний кулак на півдні: експерт назвав напрямки ворожого ударуВідео

21:20

Як правильно чистити та вичиняти рибу: головні секрети для господинь

20:59

Полонених стратили термобаричною зброєю: експерти розкрили деталі теракту РФ в ОленівціВідео

20:45

Серпень 2022 буде дуже складним: 4 знаки зодіаку відбудуться легким переляком - гороскоп

20:41

У РФ проблеми з підвезенням снарядів: на Луганщині партизани пошкодили залізницюВідео

20:15

"Новітні" технології: окупанти пішли на розмінування з пластиковою пляшкою і палицеюВідео

20:14

Перелякані росіяни тікали із поля бою після "вітання" від ЗСУ на Херсонщині - ГенштабВідео

20:10

Прикмети на 1 серпня: 7 речей, які категорично не можна робити і як залучити грошіВідео

19:59

У Британії жорстко відповіли на дикі заклики посольства РФ стратити полонених українцівВідео

19:50

Гороскоп на завтра 31 липня 2022: Левам - випробування, Терезам - підступи ворогів, Стрільцям - таємні бажанняВідео

19:43

"Вражена і налякана": лідер Молдови прямо звинуватила РФ у кривавому теракті в ОленівціВідео

19:41

Спецзагін "інсульт і ревматизм": у Мережі висміяли батальйон найманців РФ "Тигр"Відео

Реклама
19:25

"Знаємо про нього все": Україна запустила переслідування окупанта, який закатував бійця ЗСУВідео

19:20

"Так і не встигла пожити для себе": Іван Ганзера розповів про сестру в російському полоні

19:12

Перша леді зізналася, де навчатиметься її донька Олександра ЗеленськаВідео

18:58

Потужні вибухи та чорний стовп диму: РФ завдала удару по ХарковуВідео

18:43

Нова Буча, або Навіщо Росія вдарила по ОленівціПогляд

18:30

Путіну не вистачає "гарматного м'яса": РФ збирає 30-тисячну армію "добровольців" - CNNВідео

18:24

"Відвоювання здорового глузду": в Держдумі вибухнули новою маячнею щодо цілей війни в Україні

17:58

Кривавий теракт в Оленівці: в РНБО назвали головні цілі окупантів РФВідео

17:53

Посуд сяятиме від чистоти: 2 способи відмити жир з кришки сковороди, не витративши ні копійки

17:39

Краще Волочкової і Ван Дамма: зірка Жіночого Кварталу в шпагаті закликала допомагати ЗСУВідео

17:32

Теракт в Оленівці: Україна запустила процедуру повернення тіл, але списки загиблих окупанти ще не далиВідео

17:31

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника ЧерніговаВідео

16:48

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: у РФ розповіли про паніку в Кремлі у "фюрера"Відео

16:16

Хюррем-султан знову в дії: Мер'єм Узерлі після чуток про третю вагітність знялася топлес

16:12

Україна зможе повернути захоплені Росією території: ексглава ЦРУ назвав єдину умовуВідео

16:02

Прикмети на серпень: 7 небезпечних речей, які заборонено робити в останній місяць літаВідео

15:58

Потужний удар ЗСУ в Енергодарі: стало відомо число поранених окупантівВідео

15:34

ЗСУ "закрили" ще один міст у Херсоні: окупанти доставляли по ньому технікуВідео

15:33

"Путіна пристукнуть": у РФ спрогнозували терміни зміни владиВідео

15:24

В української переселенки відібрали рідну доньку в Італії: дитину не випускають без супроводу черниці

Реклама
15:01

РФ стягує військову техніку до окупованої частини Харківської області - знімки із супутникаВідео

14:59

ЗСУ знищили окупанта РФ, який мріяв влаштувати "Голодомор 2.0"Відео

14:48

Україна піде під воду в перші дні серпня

14:36

Суцільна чарівність: наймодніший чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

14:31

Сталевий Krab розмаже ворога: Польща готова передати Україні перші 8 потужних гаубицьВідео

14:13

Україна отримала 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III від Норвегії: що про них відомо

14:12

"Коли захотіла, тоді й випила": нетвереза Волочкова влаштувала істерику в ефірі

14:06

"Армія РФ видихається, в Кремлі - відчай": глава британської розвідки передрік поразку Росії

13:30

Поставки ППО NASAMS в Україну: в Пентагоні заявили, що вже закупляють ці системи для передачіВідео

13:10

"Тіла розліталися": український боєць "приговорив" 8 російських танків та БТР в одному бою

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти