Опалювальний сезон 2023-2024: коли в будинках з'явиться тепло

Опалювальний сезон 2023/2024 в Україні запланований на кінець жовтня-початок листопада. Остаточне рішення про подачу тепла ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури повітря. Про це заявив глава Нафтогазу Олексій Чернишов.
За його словами, в останні роки початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня - на початку листопада, але існують і регіональні особливості.
"Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста почнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня - на початку листопада", — сказав Чернишов інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Глава Нафтогазу додав, що, за прогнозами синоптиків, майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, ніж минулого року.
Опалювальний сезон в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду 13 жовтня заявив, що центральне опалення в Україні почнуть включати найближчими днями відповідно до погодних умов. У регіонах, де середня температура вже опустилася нижче 8 градусів, тепло в будинках вже з'явилося.
Шмигаль додав, що сезон очікується складний, тому енергетики та комунальники "готуються до всіх викликів і до всіх можливих сценаріїв".
Голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що об'єкти теплової генерації України після ударів агресора Росії відновлені лише на 1,6% від обсягу пошкоджень. У зв'язку з такою ситуацією виникають сумніви щодо успішного проходження країною осінньо-зимового опалювального періоду.
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