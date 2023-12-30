Скасування санкцій і перепочинок: експерт розповів, чого очікувати від Росії в 2024 році

За словами експерта, Путін хоче паузи у війні з Україною і у нього є на це план.

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Експерт розповів, чого очікувати від Росії в 2024 році / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Об'єднане командування ЗСУ

Україна швидше за все не зможе поставити крапку в війні у 2024 році, проте деякі зміни все ж відбудуться. Таку думку висловив експерт Петро Черник в інтерв'ю OBOZ.UA.

Петро Черник стверджує, що Володимир Путін чекає перемоги Дональда Трампа на виборах в США для того, щоб послабити підтримку України.

За словами Чорника, крапка у війні може бути поставлена тільки в тому випадку, якщо Росія буде позбавлена ядерної зброї і сибірських ресурсів, а Україна вступить в НАТО. Однак навіть цього мало, Черник стверджує, що впевненим в кінці багаторічної війни можна буде стати тільки тоді, коли пройде мінімум 60 років і поміняються кілька поколінь, щоб РФ пройшла санацію подібну нацистам після Другої світової війни.

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"Якщо жоден з цих факторів не складається - а так виглядає, що не складається, - то якщо і буде пауза у війні, Путіну дуже хочеться, щоб виграв Трамп, то він буде докладати максимум зусиль і докладе, щоб конфлікт був заморожений. Вони підуть на перепочинок, з них частково знімуть санкції і питання нової російсько-української війни через рік, два, п'ять, десять - це лише питання часу", - говорить експерт.

Також він додав, що для розуміння циклічності російських нападів не потрібно бути аналітиком, достатньо розуміти, що найсильніша риса людини як виду - це ідентичність, а ідентичність Росії пішла від України, що завжди мотивуватиме їх прив'язуватися до Києва. Як наслідок, єдиний вихід існувати незалежно - не бути знищеними, а знищувати у відповідь.

Ситуація в Україні

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький прокоментував інформацію про те, що може змусити диктатора РФ Володимира Путіна завершити війну з Україною. За його словами, якщо перенести і в принципі проводити бойові дії на території тимчасово окупованого Криму, це вплине на хід війни на всіх напрямках.

Також, успіх контрнаступу Збройних Сил України не відповідав завищеним очікуванням партнерів. Незважаючи на це, партнери України повинні продовжити підтримку країни в умовах війни. Про це розповів генерал-майор Бундесверу і керівник Українського Ситуаційного центру Міністерства оборони ФРН Крістіан Фройдінг.

Крім іншого, зовсім скоро Україна увійде в третій рік війни, однак лінія фронту при цьому вже досить давно залишається незмінною. При цьому наступний рік може змінити хід війни, такі думки озвучили BBC кілька західних експертів.

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