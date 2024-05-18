Відключення світла у неділю можливі в двох областях: 'Укренерго' назвало причину

Причина можливих відключень - проведення аварійних робіт через російську атаку 18 травня.

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Де завтра вимикатимуть світло / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У неділю, 19 травня, в Полтавській та Харківській областях України можливі аварійні відключення електроенергії. Вони торкнуться побутових та промислових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

"Протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що причина відключень - проведення ремонтних робіт на енергооб'єктах у цих областях після ударів, що сталися 18 травня. Відключення є необхідними для відновлення інфраструктури та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

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Також в "Укренерго" додали, що в інших регіонах відключення не прогнозуються.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.

Як повідомляв Главред, Трипільська та Зміївська ТЕС зазнали руйнувань на 80% внаслідок атак РФ, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

Ввечері 15 травня в Україні знову ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, також запровадили стабілізаційні відключення світла.

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