Батько і син з Харківщини дали артилеристам координати власного будинку, в якому засіли окупанти

Населений пункт, в якому проживали прикордонники, російські окупанти захопили одразу та розмістили там свої засоби радіоелектронної боротьби.

Прикордонники пожертвували власним будинком, щоби ліквідувати загарбників / Фото t.me/marshalvdv

В Харківській області двоє прикордонників - батько і син - дозволили Збройним силам України знищити власний будинок, оскільки там розміщувався штаб окупантів.

Про це розповів у Telegram начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков (позивний Маршал).

За його словами, батько Роман і син Владислав служать в одному прикордонному підрозділі в Харківській області. Населений пункт, в якому проживали прикордонники, російські окупанти захопили одразу та розмістили там свої засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити зв'язок.

Своїх рідних Роман і Владислав встигли евакуювати, а потім прийняли для себе непросте рішення – передати координати будинку артилеристам.

"На питання, чи не шкодують вони про втрачений будинок, прикордонники відповідають: "Ні!". І додають, що після перемоги вони побудують ще кращий будинок, в який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, пенсіонер на Сумщині самотужки захопив російський танк. До Дня захисників та захисниць України пенсіонеру вручили нагороду від командування Оперативно-тактичного угруповання "Суми" за операцію із захоплення військової техніки ворога.

Пенсіонер з Чернівецької області Микола Шевчук передав ЗСУ всі свої заощадження - майже 400 тисяч гривень. Ці гроші 83-річний чоловік збирав понад 10 років. Президент України Володимир Зеленський нагородив українця орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Інші новини: