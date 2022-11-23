Пенсіонер з Буковини віддав усі свої гроші ЗСУ: чоловіка нагородили орденом

Микола Шевчук віддав всі свої заощадження ЗСУ / Скріншот відео Суспільне

Пенсіонер з Чернівецької області Микола Шевчук передав ЗСУ всі свої заощадження - майже 400 тисяч гривень. Ці гроші 83-річний чоловік збирав понад 10 років. Президент України Володимир Зеленський нагородив українця орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Указ був оприлюднений на сайті глави держави 21 листопада.

"Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича – пенсіонера, Чернівецька область", – йдеться у документі.

Микола Григорович отримав орден "За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність українському народу".

Микола Шевчук / Скріншот відео Суспільне

Як передає Суспільне, чоловік розповів, що всі ці роки майже нічого собі не купував – овочі та фрукти вирощує на дачі, одяг купує на барахолках, а діти вже дорослі та забезпечують себе самі.

"Звертаюся до всіх багатіїв: не ховайте свої гроші! Допоможіть державі, армії, щоб прогнати агресора!" - закликав українець.

Як повідомляв Главред, у Сумах 85-річний городянин Микола Іванович продав свою нерухомість (квартиру і дачну ділянку) і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на потреби ЗСУ.

В Сумській області 6-річний хлопчик віддав українським військовим свій квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Він вирішив віддати свій подарунок, щойно почув, що дрони потрібні ЗСУ.

Інші новини: