Від спраги пив антифриз: росіяни до смерті заморили голодом українських військовополонених

Російські окупанти два місяці тримали в підвалі без їжі кількох захоплених у полон українських військових.
Як розповів в Facebook журналіст Сергій Гармаш, одного з військовополонених, якого вдалося звільнити, привезли в госпіталь, недалеко від лінії фронту.
"Я такого ще не бачив. Хіба що в радянській кінохроніці про звільнення Освенцима. Крайня ступінь виснаження. Просто живий скелет. Наші відбили ворожу позицію і знайшли його. Боєць ЗСУ, два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який з жалю ділив з ним свою пайку, помер би від голоду. Від спраги пив антифриз. До виснаження додалося отруєння", - пише він.
Як розповів звільнений український військовополонений, кілька його побратимів померли в полоні через поранення і голод.
"Олексію пощастило. Його звільнили. "Мені дали компотика", - весь час повторював він, посміхаючись. "Компотик" був мрією в двомісячному голоді і холоді підвалу. Збираючи його речі на евакуацію, я побачив документи і фото. 27 років. Симпатичний хлопець з красивою дівчиною", — розповів журналіст.
Гармаш додав, що не публікує фото бійця, тому що той просив не робити цього, поки не подзвонить мамі. Далі його повезли на лікування в інший госпіталь.
Раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати в полон українських військових.
Їм сказали відразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається в полон. Відео інтерв'ювання полоненого російського окупанта з'явилося в Мережі.
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