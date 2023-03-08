"Це тероризм": Зеленський жорстко висловився стосовно розстрілу полоненого бійця ЗСУ

На відміну від окупантів РФ, українські захисник воюють за свободу, демократію і свої цінності, підкреслив президент.

Володимир Зеленський прокоментував розстріл полоненого бійця ЗСУ / Офіс президента, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував розстріл беззбройного українського військовополоненого, який здійснили під запис російські окупанти.

Такий жахливий вчинок свідчить про те, що у окупантів РФ немає ніяких законів і це показує обличчя Російської Федерації, підкреслив він в інтерв'ю CNN.

"Це відео демонструє ставлення Росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди - вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", - сказав глава держави.

відео дня

Разом з тим він сказав, що на відміну від окупантів РФ, українські захисники воюють за свободу, демократію і свої цінності.

"Для них це тероризм - таке ставлення. І вони викладають це відео... Це обличчя цієї війни. Це обличчя Російської Федерації", - додав Зеленський.

Розстріл полоненого бійця ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі:" Слава Україні!"Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова:" Герою слава! Героям слава! Україні слава!"І ми знайдемо вбивць", — заявив він у відеозверненні.

"Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало свободу для України", — підкреслив президент.

Як відомо, в мережі з'явився запис розстрілу окупантами РФ полоненого бійця ЗСУ після того, як він сказав фразу "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що полоненим українським військовослужбовцям, якого під запис розстріляли російські окупанти після того, як він сказав фразу "Слава Україні" , був боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура.

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