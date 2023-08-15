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"Від вибухів аж будинок трусився": очевидці розповіли про атаку РФ на Дніпро

Альона Вороніна
15 серпня 2023, 14:06 оновлено 15 серпня, 14:18
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Постраждали три людини, є пошкодження та руйнування житлових будинків, спорткомплексу і магазинів. Люди відчували, як будинки трусилися.
Ракетный удар по Днепру
Очевидці розповіли про атаку РФ на Дніпро/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скрін

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Дніпро у ніч на 15 серпня зазнав серйозних пошкоджень спортивний комплекс, також були пошкоджені житлові будинки і магазини. Троє людей постраждали.

Місцеві жителі розповіли, що під час ракетного удару було дуже страшно, над будинками було чути свист ракети, а потім у людей під ногами трусилася підлога. Свідчення очевидців зібрав Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

"О 04:20 були дуже сильні вибухи, будинок аж трусився. Я зрозуміла, що це десь поруч і що це серйозно. Злякалася дуже сильно", – розповіла місцева жителька.

відео дня

Інший мешканець Дніпра розповів, що багатоповерхівка, у якій він живе, аж затрусилася.

"Страшне. Летіла ракета і свистіла, ще такого не було. А це такий свист, прямо над будинком летіло. Й одразу вирва велика. У нас в будинку все затремтіло – вікна, скло, підлога", – розповів місцевий житель.

Ракетный удар по Днепру
Очевидці розповіли про ракетну атаку РФ на Дніпро/ скрін

Дивіться відео з розповіддю очевидців про ракетний удар по Дніпру:

Наслідки удару окупантів по Дніпру

Найбільше від атаки російських загарбників постраждав спортивний комплекс, основні руйнування прийшлися на басейн, розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Владислав Грицай.

"Основний удар прийняв на себе спорткомплекс, а саме – басейн. У житлових будинках руйнування незначні – вилетіло чотири вікна у двох будинках, і продовжуємо зараз обстежувати покрівлі в цих будинках. Що стосується нежитлових приміщень, то постраждала низка магазинів – у них вилетіли вікна", – повідомив Грицай.

Також відомо, що був удар по промисловому підприємству у Дніпрі.

  • Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі
    Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі
    Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі
    Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі
    Наслідки ракетного удару РФ по спорткомплексу в Дніпрі Дніпропетровська ОВА

Постраждали троє людей

У Дніпропетровській ОВА вранці 15 серпня повідомили, що внаслідок удару РФ по промисловому підприємству у Дніпрі було двоє постраждалих.

"Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до трьох людей.

Ракетний удар РФ по Україні у ніч на 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську.

Внаслідок атаки по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

Після цього у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ. Сили ППО збили 16 з 24 ракет. Не вдалося збити Х-22, які атакують по балістичній траєкторії. Окупанти використовують зміну маршруту, щоб заплутати ППО.

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