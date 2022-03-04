Від найбільшого літака лишилися уламки: з’явилися фото знищеної окупантами Мрії

Літак не встиг покинути Україну, тому що перебував на ремонті.
З’явилися фото залишків українського літака Мрія після того, як він був знищений окупантами під час бою у Гостомелі поблизу Києва.
Світлини опублікував у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Знімки найімовірніше є скріншотами новинного сюжету з Гостомеля, який раніше опублікував російський пропагандистський "Перший канал". У кадр потрапив знищений український літак.
Мрія була найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.
У той час, коли російські війська здійснили атаку на Гостомель у Бучанському районі, повітряне судно перебувало на ремонті в аеропорту, тому не встигло вилетіти з України.
Нагадаємо, про можливе знищення Мрії окупантами під час атаки стало відомо 27 лютого. Цю інформацію підтвердили на заводі Антонова, а також міський голова Бучі Анатолій Федорук. Зазначається, що Мрію розбомбили під час авіанальоту ще у перший день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
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