Від найбільшого літака лишилися уламки: з’явилися фото знищеної окупантами Мрії

Знищена окупантами Мрія / Telegram Костянтин Усов

З’явилися фото залишків українського літака Мрія після того, як він був знищений окупантами під час бою у Гостомелі поблизу Києва.

Світлини опублікував у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Знімки найімовірніше є скріншотами новинного сюжету з Гостомеля, який раніше опублікував російський пропагандистський "Перший канал". У кадр потрапив знищений український літак.

Мрія була найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.

У той час, коли російські війська здійснили атаку на Гостомель у Бучанському районі, повітряне судно перебувало на ремонті в аеропорту, тому не встигло вилетіти з України.

Знищена окупантами Мрія / Telegram Костянтин Усов

Нагадаємо, про можливе знищення Мрії окупантами під час атаки стало відомо 27 лютого. Цю інформацію підтвердили на заводі Антонова, а також міський голова Бучі Анатолій Федорук. Зазначається, що Мрію розбомбили під час авіанальоту ще у перший день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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